روند اجرای انتقال آب سد طالقان به قزوین باید سرعت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیده حمیده زرآبادی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که روز پنجشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: با تغییرات ایجاد شده در بودجه امسال از مدیران انتظار داریم در نحوه هزینه کرد مراقبت بیشتری کنند.

وی اضافه کرد: امسال تصویب شده تا مساجد و مدارس در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه آب معاف شوند اما مراقبت کنید مصرف از الگو عبور نکند.

زرآبادی بیان کرد: امسال نحوه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است و مدیران باید دقت کنند تا دچار مشکل نشوند و در کنار آن توزیع قیر رایگان و اختصاص پنج صدم از اعتبارات به بخش خانواده باید گزارش شود تا بدانیم این اعتبار درست هزینه شود و حق نداریم آن را برای همایش و سمینار مصرف کنیم.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: با پیگیری مستمر توانستیم سهم دولت را در انتقال آب سد طالقان از ۶۰ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش دهیم اما باید مدیران آب منطقه ای برای تسریع در کار اقدام کنند تا این کار بزرگ مغفول نماند.

وی اضافه کرد: به نظر می رسد روند اجرای طرح انتقال آب از سد طالقان سرعت لازم را ندارد و نگران هستیم استان البرز امتیاز تصفیه خانه را برای خود بگیرد لذا انتظار داریم این کار تسریع شود.

زرآبادی اظهارداشت: برای تکمیل اردوگاه دانش آموزی و نیز هوشمندسازی مدارس باید اقدام لازم صورت گیرد و نمایندگان هم برای جذب اعتبارات آماده همکاری هستند.