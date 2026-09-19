پرداخت ۳۴ همت از مطالبات گندمکاران گلستان؛ ۸۴ درصد مطالبات تسویه شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله مهری عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در روزهای پنجشنبه و جمعه، بخش دیگری از مطالبات گندمکاران گلستان به حساب آنان واریز شد و مجموع پرداختی‌ها از ابتدای فرآیند خرید تضمینی گندم تاکنون به حدود ۳۴ همت رسیده است.

وی افزود: مجموع مطالبات گندمکاران استان ۴۱.۳ همت بوده که با پرداخت‌های انجام‌شده، میزان مطالبات باقی‌مانده به حدود ۶.۶ همت کاهش یافته است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان با اشاره به افزایش سهم پرداختی‌ها گفت: در حال حاضر ۸۴ درصد مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده است.

مهری اظهار کرد: امید است تأمین منابع و ادامه روند پرداخت‌ها در هفته‌های آینده، بخش باقی‌مانده مطالبات نیز تسویه شود و پرونده مطالبات گندمکاران استان به طور کامل بسته شود.

وی گفت: خبرهای خوبی درباره روند تأمین منابع و پرداخت مطالبات در راه است و امیدواریم در هفته‌های پیش رو شاهد واریزهای جدید و تسریع در تسویه حساب با گندمکاران باشیم.