پرداخت ۳۴ همت از مطالبات گندمکاران گلستان؛ ۸۴ درصد مطالبات تسویه شد

به گزارش خبرنگار مهر، روحالله مهری عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در روزهای پنجشنبه و جمعه، بخش دیگری از مطالبات گندمکاران گلستان به حساب آنان واریز شد و مجموع پرداختیها از ابتدای فرآیند خرید تضمینی گندم تاکنون به حدود ۳۴ همت رسیده است.
وی افزود: مجموع مطالبات گندمکاران استان ۴۱.۳ همت بوده که با پرداختهای انجامشده، میزان مطالبات باقیمانده به حدود ۶.۶ همت کاهش یافته است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان با اشاره به افزایش سهم پرداختیها گفت: در حال حاضر ۸۴ درصد مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده است.
مهری اظهار کرد: امید است تأمین منابع و ادامه روند پرداختها در هفتههای آینده، بخش باقیمانده مطالبات نیز تسویه شود و پرونده مطالبات گندمکاران استان به طور کامل بسته شود.
وی گفت: خبرهای خوبی درباره روند تأمین منابع و پرداخت مطالبات در راه است و امیدواریم در هفتههای پیش رو شاهد واریزهای جدید و تسریع در تسویه حساب با گندمکاران باشیم.
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