کمربندی غربی مریوان زیر بار ترافیک رفت

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی استاندار کردستان عصر شنبه در جریان سفر به شهرستان مریوان، بخشی از پروژه کمربندی غربی این شهر را افتتاح کرد.

پروژه کمربندی غربی مریوان در مجموع سه هزار و ۲۰۰ متر طول دارد که یک هزار و ۳۳۰ متر آن در این مرحله به بهره‌برداری رسید.

با اجرای این قطعه، بخشی از ترافیک عبوری از محدوده شهری ساماندهی شده و زمینه برای تفکیک ترددهای درون‌شهری و برون‌شهری فراهم می‌شود.

افزایش ایمنی تردد، کاهش بار ترافیکی معابر شهری، پیشگیری از حوادث، کاهش زمان سفر و پاسخگویی به مطالبات شهروندان از جمله اهداف اجرای این پروژه اعلام شده است.

در حاشیه مراسم بهره‌برداری از این طرح، از میدان و تندیس «خاتون خورشید»، همسر ماموستا قانع، شاعر نامدار کرد، نیز رونمایی شد.

بازدید استاندار از زیرگذر محله موسک

استاندار کردستان در ادامه سفر خود به مریوان، از روند اجرای زیرگذر محله موسک این شهر نیز بازدید کرد.

زره‌تن لهونی در این بازدید در جریان آخرین وضعیت عملیات اجرایی این پروژه و روند پیشرفت آن قرار گرفت.

گفت‌وگوی استاندار با امام جمعه مریوان

استاندار کردستان همچنین در بدو ورود به مریوان با ماموستا مصطفی شیرزادی، امام جمعه این شهرستان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

این دیدار در منزل امام جمعه مریوان برگزار شد و در جریان آن، مسائل و موضوعات مختلف شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.