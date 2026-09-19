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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۴

اعلام جزئیات مراسم تشییع پیکر شهید «عبدالله ملاحی» در میناب

اعلام جزئیات مراسم تشییع پیکر شهید «عبدالله ملاحی» در میناب

میناب- پیکر مطهر شهید «عبدالله ملاحی»، از شهدای حمله پهپادی دشمن آمریکایی در آب‌های بندر کرگان شهرستان میناب، فردا تشییع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد تشییع و تدفین شهدای جنگ شهرستان میناب اعلام کرد: تشییع پیکر شهید سرافراز «عبدالله ملاحی» فردا یکشنبه ۲۹ شهریور، از ساعت ۱۶ با تجمع در ورودی کرگان قدیم شروع می‌شود و پس از بدرقه مردمی، در جایگاه ابدی‌اش آرام می‌گیرد.

ستاد تشییع و تدفین شهدای جنگ شهرستان میناب با دعوت از همه‌ی قشرهای مردم برای شرکت در این مراسم باشکوه، تأکید کرد: حضور گسترده مردم در این مراسم، نشان‌دهنده اتحاد و ایستادگی مردم ساحل‌نشین جنوب در برابر تجاوزات بیگانگان و پاسداشت خون شهیدان راه حق است.

شهید عبدالله ملاحی شامگاه دوشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵، در حالیکه مشغول صیادی بود، بر اثر حمله پهپادی مستقیم دشمن جنایتکار آمریکایی، به دو فروند شناور صیادی در بندر کرگان، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

کد مطلب 6951856

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