رئال مادرید فاتح لیگ قهرمانان شد/ کاریوس لیورپول را نابود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال رئال مادرید و لیورپول دیدار فینال رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا را شنبه شب در کیف برگزار کردند که در پایان رئال مادرید ۳ بر یک پیروز شد.

لیورپول بازی را به قدری خوب شروع کرد که رئال مادرید در ۱۰ دقیقه ابتدایی در زمین خود حبس شد و فقط دفاع کرد. در دقیقه ۱۵ رونالدو از اشتباه بازیکنان لیورپول استفاده کرد و از راست گریخت اما ضربه محکم او به بالای دروازه رفت. این نخستین حرکت جدی رئال مادرید بود.

لیورپول بعد از این صحنه نیز به حملات خود ادامه داد. در دقیقه ۲۳ لیورپول روی یک هجوم از راست تا آستانه گل پیش رفت اما ناواس با واکنش خوب خود مانع گلزنی فرمینیو شد.

اتفاق غم انگیز برای لیورپول در دقیقه ۳۰ رخ داد. جایی که محمد صلاح با چشمانی اشکبار بخاطر مصدومیت تعویض شد تا بهت هواداران لیورپول را فرا گیرد. سرخیو راموس چند دقیقه قبل به شکلی ناجوانمردانه او را مصدوم کرد اما مازیچ حتی این صحنه را خطا ندانست تا بار دیگر شاهد حمایت داوران از رئال مادرید باشیم. صلاح با این مصدومیت جام جهانی را از دست داد.

در دقیقه ۳۶ نوبت به دنی کارواخال رسید تا با گریه زمین را ترک کند. او هم مصدوم شد.

رئال مادرید از دقیقه ۳۰ بازی را در دست گرفت. لیورپول که بعد از مصدومیت محمد صلاح در شوک به سر می برد نتوانست بازی خوب خود را تداوم بخشد. در دقایق پایانی نیمه نخست بنزما در ریباند ضربه سر محکم رونالدو دروازه حریف را باز کرد اما کمک داور آن را آفساید اعلام کرد تا نیمه نخست با تساوی بدون گل خاتمه یابد.

نیمه دوم با حملات پر دامنه رئال مادرید شروع شد. در همان دقایق ابتدایی این نیمه اشتباه مدافعان لیورپول باعث شد ایسکو در موقعیت گل قرار گیرد ولی ضربه او به تیر افقی اصابت کرد و گل نشد.

رئال مادرید در دقیقه ۵۱ توسط کریم بنزما به گل رسید. گلی که روی اشتباه تاریخی کاریوس، دروازه بان لیورپول به ثمر رسید. دروازه بان لیورپول قصد داشت با دست توپ را به مدافعان خودی پاس بدهد که کریم بنزما توپ را با نوک پا قطع کرد تا گلی عجیب و تاریخی در فینال لیگ قهرمانان ثبت شود.

لیورپول خیلی زود این گل را پاسخ داد. سادیو مانه در دقیقه ۵۵ روی یک ضربه کرنر و در دهانه دروازه توپ را قطع کرد و کار را به تساوی کشاند.

بار دیگر نوبت به رئال مادرید بود که گلزنی کند. گرت بیل که در دقیقه ۶۱ جانشین ایسکو شده بود در دقیقه ۶۴ با یک ضربه برگردان زیبا گل دوم رئال مادرید را به ثمر رساند.

لیورپول در ادامه تلاش خود را دو چندان کرد. در دقیقه ۷۰ شوت زمینی مانه به تیر افقی دروازه رئال مادرید اصابت کرد و با بدشانسی گل نشد.

در حالی که انتظار می رفت لیورپول بر دامنه حملات خود بیافزاید این رئال مادرید بود که با اشتباه مرگبار کاریوس به گل رسید. شوت راه دور گرت بیل با دفع عجیب کاریوس همراه شد تا گل سوم رئال مادرید هم با خوش شانسی به ثمر برسد.

کاریوس بعد از پایان بازی برای دقایقی اشک ریخت و ابراز ناراحتی خود را از اتفاقات تلخ این بازی به هواداران لیورپول نشان داد.

بدین ترتیب رئال مادرید برای سومین بار متوالی با زین الدین زیدان قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد تا یک هت تریک تاریخی را در کسب جام به نام خود ثبت کند.

این سیزدهمین قهرمانی رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا بود.