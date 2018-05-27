دستگاه تشخیص بیماریهای قلبی کودکان ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، نارسایی‌های قلبی مادرزادی متداول‌ترین نوع از بیماری‌های مادرزادی در میان اطفال است. تعداد زیادی از کودکان با بیماری‌های قلبی مادرزادی نهفته متولد می‌شوند که هیچ‌گونه نشانه ظاهری در کودک بیمار مشاهده نمی‌شود.

عدم تشخیص و درمان به موقع بیماری‌های قلبی مادرزادی نهفته و آن هم حداکثر تا قبل از ۱۲سالگی، بعضا عوارض وخیمی نظیر از کار افتادن قلب کودک یا بیماری‌های قلبی در بزرگسالی را به همراه دارد.

حدود ۳۰درصد از مرگ‌ومیر اطفال با بیماری‌های مادرزادی، مربوط به اطفالی است که با بیماری‌های قلبی مادرزادی متولد شده‌اند.

از این رو، اطمینان از سالم بودن قلب کودکان و اطمینان از نداشتن بیماری‌های قلبی مادرزادی نهفته از اهمیت خاصی برخوردار است.

تا کنون، سیستم غیرتهاجمی برای غربالگری دقیق بیماری‌های قلبی مادرزادی نهفته کودکان به جامعه پزشکی معرفی نشده بود. به همین دلیل، تشخیص دقیق از وجود بیماری‌های قلبی مادرزادی نهفته کودکان تنها در مراکز فوق تخصصی قلب کودکان و به کمک سامانه اکوکاردیوگرافی میسر بوده است.

در این راستا محققان پارک فناوری پردیس سامانه غیرتهاجمی تشخیص بیماری‌های قلبی مادرزادی نهفته کودکان به نام POUYA-HEART، که یک فنوکاردیوگراف دیجیتال هوشمند است، به جامعه پزشکی عرضه کردند.

این دستگاه قادر است بیماری‌های قلبی نهفته مادرزادی کودکان را تشخیص دهد و از عوارض جبران‌ناپذیری که برای کودک بیمار پیش خواهد آمد، جلوگیری خواهد کرد.

این دستگاه یک سامانه غیرتهاجمی است که با روش سنجش و توصیف باند فرکانسی اصوات قلب اطفال وجود بیماری‌های قلبی مادرزادی و اکتسابی را تشخیص می‌دهد.

کشور بلژیک تنها دارنده دانش فنی این محصول است و نمونه ایرانی آن با استاندارد تولید شده است.