تصمیم وزارت نفت برای پوشش نوسانات نرخ ارز

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خیامیان رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با بیان اینکه پنج درصد از کل تجهیزات صنعت نفت در ایران مربوط به کمپرسورها میشود، گفت: از نظر ارزشی این ۵ درصد، ۲۰ درصد از کل مجموعه تجهیزات صنعت نفت کشور را تشکیل میدهد. به عبارتی میتوان گفت از ۴۰۰ میلیارد دلار ارزش کل تجهیزات صنعت نفت، حدود ۸۰ میلیارد دلار آن مربوط به کمپرسورها است.
وی ادامه داد: دانش فنی تولید بسیاری از تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت در ایران وجود دارد، اما بعضی از قطعات وارداتی هستند که کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا طی سفری که به ایران داشت، مطرح کرد که شرکتهای متوسط و کوچک اروپایی میتوانند در این زمینه با ایران همراهی کنند.
خیامیان با اشاره به اینکه وزارت نفت از تولید ماشینآلات دوار حمایت میکند، تصریح کرد: در زمینه بازسازی و نوسازی تجهیزات صنعت نفت، حمایت زیادی لازم است که وزارت نفت تصمیم دارد برای این امر شهرکهای تعمیراتی در بخشهای مختلف کشور که صنعت نفت در آن حضور دارد، تأسیس کند.
به گفته رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، زمانی که صحبت از حمایت از کالای ایرانی میشود، منظور حمایت از هر کالایی نیست، بلکه تنها کالای باکیفیت داخلی مورد صحبت است؛ به این ترتیب که تولیدکنندگان داخلی باید کیفیت محصول خود را ارتقاء دهند و حتی در این راستا واردات فناوری نیز داشته باشند.
وی با اعلام اینکه دو شرکت ایرانی که یکی از آنها دارای جوینتونچر فرانسوی است، مسئول ساخت کمپرسورهای مورد نظر برای جمعآوری گاز فلر هستند، افزود: طبیعی است که شرکتهای بزرگی که منافع آنها در بازار ایالات متحده قابل توجه است، امریکا را به ایران ترجیح میدهد، اما میتوانیم با شرکتهای کوچک ارتباط برقرار کنیم.
خیامیان تأکید کرد: اگر شرکتی به دلیل شرایط موجود در ایران رفت، نباید در شرایط عادی مجدد آن را صدا کرده و دعوت به کار کنیم؛ ایران باید در چنین شرایطی واکنش نشان دهد.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با بیان اینکه صادرات نیازمند حمایت سیاسی است، توضیح داد: وزارت نفت برای صادرات به عراق چنین حمایتی را انجام داد، اما صادرکنندگان ایرانی تنها در بخش فروش کالا و تجهیزات میتوانند با شرکتهای دولتی عراقی وارد خرید و فروش شوند؛ درحالیکه برای فروش محصول شرکتهای خصوصی نیازمند مونوگرام API هستیم که متأسفانه به دلیل تحریم، به آن دسترسی نداریم.
وی اظهار داشت: در حال حاضر دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه تولیدکنندگان اختصاص میدهد، اما وزارت نفت در نظر دارد تا با تهیه و اجرای بخشنامهای، نوسانات ارزی را تعدیل کند تا در صورت بروز شرایط اضطراری، تولیدکنندگان داخلی همانند گذشته ضررهای هنگفتی را متحمل نشوند.
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