آمادگی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برای بازسازی در پساجنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران درباره بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده پس از جنگ بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

"در این برهه تاریخی که میهن عزیزمان آماج حملات ناجوانمردانه دشمنان قرار گرفت و برخی از زیرساخت‌های کشور تخریب شد، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران ضمن تسلیت شهادت جمعی از مسئولین و هموطنان عزیز کشورمان؛ به عنوان امین و خادم این صنعت پیشران و حیاتی کشور، با افتخار و اقتدار اعلام می‌دارد که در کنار ملت سرافراز ایران ایستاده است. ما با تمام توان، آمادگی خود را برای پشتیبانی فنی، ارائه خدمات تعمیرات، نوسازی تجهیزات و تأمین نیازهای صنعت نفت و انرژی اعلام می‌داریم.

فرزندان صنعت نفت، با تکیه بر دانش بومی، تجربه گران‌بها و روحیه جهادی، آماده‌اند تا در خط مقدم خودکفایی و اقتدار ملی، با ارائه بهترین و کارآمدترین خدمات، خلل‌ناپذیری این صنعت را تضمین کنند.

ما باور داریم که تحریم‌ها و تهدیدها، نه تنها اراده پولادین ملت ایران را در هم نخواهد شکست، بلکه موجب شکوفایی استعدادها و افزایش خودباوری فرزندان این مرز و بوم خواهد شد. صنعت نفت و نیرو، قلب تپنده اقتصاد کشور، با همت متخصصان ایرانی، از این آزمون سخت، سربلند بیرون خواهد آمد.

اتحاد، همبستگی و مقاومت، رمز پیروزی ما بوده و خواهد بود. با اتکال به خداوند متعال، در سایه وحدت و همدلی، دسیسه‌های دشمنان را خنثی و آینده‌ای روشن و سرافراز را برای ایران، میهن عزیزمان رقم خواهیم زد.