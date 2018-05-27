اسوه، طرحی بلند مدت برای پرورش استعدادهای نوجوان قرآنی است

به گزارش خبرنگار مهر، طرح اسوه طرحی از سوی شورای عالی قرآن می باشد که با اختصاص غرفه ای در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن به معرفی فعالیت های این غرفه پرداخته شده است.

غرفه طرح اسوه در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن خدمات مشاوره‌ای به صورت تخصصی در عرصه قرائت قرآن ارائه می‌کند. این مشاوره با حضور محمدتقی میرزاجانی، قاری ممتاز و مدیر طرح اسوه برپا شد.

در همین راستا محمد تقی میرزاجانی معاون اجرایی شورای عالی قرآن در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تشریح فعالیت های طرح اسوه گفت: نهادهای قرآنی وابسته به دفتر مقام معظم رهبری که می توان به شورای عالی قرآن، مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی و کمیته اعزام و دعوت از قاریان کریم طبق سنوات گذشته در بیست و ششمین نمایشگاه قرآن کریم حضور داشته و در واقع غرفه هایی به معرفی فعالیت های قرآنی خود می پردازند.

وی ادامه داد: طرح اسوه اختصاص به نوجوان قرآنی کشور دارد و یک طرح آموزشی تربیتی ویژه قاریان ممتازنوجوان است برای این فعالیت های ارزشمند قرآنی غرفه مجزایی تدبیر شده است.

میرزا جانی در ادامه با تشریح فعالیت غرفه اسوه در نمایشگاه قرآن تصریح کرد: ما در این غرفه با معرفی از کارکرد های این طرح و آنچه که این طرح قرآنی موفق به آن شده است پرداخته ایم در واقع طرح اسوه هر دو سال یکبار از بین قاریان نوجوان زیر دوازده سال جذب جدید به عمل می آورد که بزودی فراخوان این جذب را منتشر خواهیم کرد.

دبیر بخش اسوه با اشاره به فعالیت های این بخش ادامه داد:فعالیت هایی که در این طرح انجام می شود مربوط به فن تلاوت جدید است و بخشی دیگر ناظر به مسائل قراء نوجوان بوده که ما توفیقات خوبی در این زمینه توانستیم داشته باشیم.

میرزاجانی با ارائه جزییات این طرح افزود: طرح اسوه، طرحی هشت ساله است و زمانی میتوانیم خروجی شایسته ای میتوانیم وارد کنیم که کسانی که ورود پیدا میکنند این هشت سال و شانزده دوره را پشت سر بگذارند در حال حاضر پنج نفر از این نوجوانان حافظ کل قرآن شده اند که همه نوجوانان در این هشت سال حافظ خواهند شد، دوازده نفر از آنها در محضر مقام معظم رهبری تلاوت کردند و ۲۲ نفر آنها در صدا وسیما در شبکه های کودک و نوجوان مشغول به تلاوت هستند . همچنین۲۴ نفر از آنها موفق به کسب رتبه های برتر کشوری شده و دو نفر حائز رتبه بین المللی شده اند.

یادآور می‌شود، بیست‌ششمین دوره نمایشگاه بین‌المللی قرآن از ۳۰ اردیبهشت‌ماه تا ۱۴ خردادماه و از ساعت ۱۷ تا ۲۴ در مصلی امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.