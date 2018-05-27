به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جنیدی نشست خبری به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات با تاکید بر این که در سال های گذشته، وزارت بهداشت با همکاری های میان بخشی با سازمان های دیگر تلاش کرده تا در راستای مبارزه با مواد دخانی و بهبود سلامت مردم و ارتقای آن عمل کند و از زمان تصویب قانون جامع مبارزه با دخانیات در مسیر اجرای آن گام برداشته است، گفت: مردم باید بدانند که حقوق شهروندی‌شان در حوزه مبارزه با دخانیات تامین می شود و این زمانی محقق خواهد شد که مردم حق خود را مطالبه کنند.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان اینکه یک درصد از درآمد ناخالص ملی ما به جای این که صرف آموزش، پژوهش و عمران شود، صرف مواد دخانی می‌شود، افزود: حدود ده هزار میلیارد تومان مواد دخانی در کشور دود شده و دو تا سه برابر این میزان، برای تامین سلامت و درمان افراد سیگاری هزینه می شود.

به گفته وی، هزینه مصرف سیگار، از جیب افراد غیر سیگاری داده شده و در صندوق‌های بیمه و بیمارستان‌ها برای درمان افراد سیگاری مصرف می‌شود.

جنیدی با بیان اینکه حدود ۲۰۰ هزار خواربارفروشی در کشور فعال هستند که حدود ۶۵ درصد آنها پروانه فعالیت ندارند، گفت: در پروانه فروش مواد دخانی که طی سال‌های قبل در این رابطه تفاهم شده است، به عدم فروش محصولات دخانی به افراد زیر ۱۸ سال، عدم فروش سیگار به صورت نخی و سیگار قاچاق تاکید شده است و بر همین اساس چنانچه هر یک از این سه مورد مشاهده شود، می توان پروانه فروش سوپر مارکت یا خوابارفروشی را لغو کرد. البته در این زمینه، نیاز به نظارت بیشتر وزارت صنعت، معدن و تجارت داریم.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت افزود: حدود ۸۰ درصد قلیان‌سراها یا قهوه‌خانه‌های حوزه دانشگاه علوم پزشکی تهران فاقد پروانه هستند و باید این دغدغه وجود داشته باشد که آیا در این قهوه‌خانه‌ها از گوشت گوسفند برای دیزی استفاده می‌شود؟

وی گفت: براساس قانون کنواسیون ها، انجمن ها و اصناف حق ندارند در جلسات تصمیم گیری در زمینه دخانیات حضور داشته باشند، اما متاسفانه برخلاف این قانون، آنها در این جلسات حضور داشته و در سیاست گذاری ها ورود می کنند. با توجه به اینکه این گروه ها وارد کننده یا تولید کننده سیگار هستند، آیا باید در جلسات حضور داشته باشند؟!

جنیدی با تاکید بر این که رسانه ها به عنوان زبان گویای مردم می توانند در حوزه مبارزه با دخانیات فعال عمل کنند، گفت: از همه همکاران در دولت، مجلس و قوه قضاییه در خواست می کنم که حق سلامت مردم را محترم شمارند.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان این که چنانچه هزینه‌ای که بابت درمان و دود کردن سیگار و مواد دخانی می شود را کاهش داده و قلیان را ممنوع کنیم و این هزینه‌ها به فروشنده‌ها پرداخت شود، سود کرده ایم، افزود: در حال حاضر در تهران قهوه‌خانه‌ای داریم که قلیان عرضه نمی‌کند. باید این الگوها به مردم معرفی شوند. باید پرسید چرا قهوه‌خانه نباید فقط دیزی، املت و چای ارائه دهد.

وی افزود: به تحقیق اثبات شده که اقدام قانونی در زمینه ممانعت از مصرف قلیان در قهوه‌خانه‌ها، موجب از بین رفتن فرصت شغلی قهوه خانه داران نمی شود.

جنیدی با بیان این که براساس آمارها، مردم از ضرر و زیان دخانیات اطلاع دارند، اما دسترسی آسان و ارزان به دخانیات در کشور باعث شده که مصرف آن افزایش یابد، گفت: مواد معطر مصرفی در توتون‌های قلیان، مصداق بارز تبلیغ مواد دخانی است و مردم را به استعمال مواد دخانی جذب می‌کند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون، تبلیغ هرنوع ماده مضر ممنوع است و دولت جریمه تبلیغ مواد مخدر را افزایش داده است، افزود: در برخی از کشورها فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال، ۵۰۰ برابر قیمت سیگار جریمه دارد.