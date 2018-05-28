کتاب «بیوگاز» در حوزه انرژی های تجدید پذیر به چاپ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محققان ایرانی موفق شدند یکی از کاملترین و جامع ترین کتابها در حوزه انرژی های نو و با موضوع« Biogas »را توسط« Springer-Nature» بزرگترین ناشر بین المللی در جهان، به چاپ برسانند و در معرض استفاده دانشمندان، دانشجویان، محققان و فعالان صنعت بیوگاز قرار دهند.

دکتر میثم طباطبائی و دکتر حسین قنواتی، اعضای هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از نویسندگان این کتاب هستند. این کتاب می تواند به عنوان مرجعی دانشگاهی و صنعتی در حوزه بیوگاز باشد.

مباحثی که در این کتاب بدان ها پرداخته شده است شامل تمامی اصول لازم در ساخت، راه اندازی، بهره برداری و عیب یابی سیستم های هاضم بی هوازی به شکل جامع و کامل است. همچنین در این کتاب به موضوعاتی همچون ارزیابی چرخه حیات، ارزیابی اقتصادی، ارزیابی ترمودینامیکی (اکسرژی) و مدل سازی سیستم های هاضم نیز پرداخته شده است.

مطالب این کتاب از یک سو قابل استفاده برای دانشجویان، محققان و دیگر مجامع دانشگاهی و پژوهشی است و از سوی دیگر کتابی کاربردی و قابل استفاده توسط مهندسان در صنعت و کارخانه های صنعتی در این حوزه نیز محسوب می شود.