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۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۰۰

کتاب «بیوگاز» در حوزه انرژی های تجدید پذیر به چاپ رسید

کتاب «بیوگاز» در حوزه انرژی های تجدید پذیر به چاپ رسید

کتاب «بیوگاز» از جمله کتاب های حوزه انرژی های تجدید پذیر برای استفاده محققان و دانشجویان به چاپ رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان ایرانی موفق شدند یکی از کاملترین و جامع ترین کتابها در حوزه انرژی های نو و با موضوع« Biogas »را توسط« Springer-Nature» بزرگترین ناشر بین المللی در جهان، به چاپ برسانند و در معرض استفاده دانشمندان، دانشجویان، محققان و فعالان صنعت بیوگاز قرار دهند.

دکتر میثم طباطبائی و دکتر حسین قنواتی، اعضای هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از نویسندگان این کتاب هستند. این کتاب می تواند به عنوان مرجعی دانشگاهی و صنعتی در حوزه بیوگاز باشد.

مباحثی که در این کتاب بدان ها پرداخته شده است شامل تمامی اصول لازم در ساخت، راه اندازی، بهره برداری و عیب یابی سیستم های هاضم بی هوازی به شکل جامع و کامل است. همچنین در این کتاب به موضوعاتی همچون ارزیابی چرخه حیات، ارزیابی اقتصادی، ارزیابی ترمودینامیکی (اکسرژی) و مدل سازی سیستم های هاضم نیز پرداخته شده است.  

مطالب این کتاب از یک سو قابل استفاده برای دانشجویان، محققان و دیگر مجامع دانشگاهی و پژوهشی است و از سوی دیگر کتابی کاربردی و قابل استفاده توسط مهندسان در صنعت و کارخانه های صنعتی در این حوزه نیز  محسوب می شود.

کد مطلب 4307904

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