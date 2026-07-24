عرضه ۵۰۰ مگاوات برق برای جبران کسری برق صنایع در بورس انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، از عرضه ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید برق در «تابلو سبز» و «تابلو آزاد» بورس انرژی با هدف تأمین پایدار برق صنایع و جبران کسری برق بخش تولید خبر داد و ضمن تاکید بر اینکه زیرساخت‌های بورس انرژی به طور کامل مهیا شده و این ظرفیت به صورت مستمر و روزانه تقویت خواهد شد، گفت: این اقدام استراتژیک در راستای اجرای فرمان رئیس‌جمهور و با هدف حمایت از بخش مولد کشور انجام شده است.

رجبی مشهدی با تشریح این گام راهبردی اظهار داشت: در راستای اجرای دقیق فرمان رئیس‌جمهور، هدف و استراتژی اصلی وزارت نیرو ایجاد عرضه کافی، مستمر و رقابتی در بورس انرژی است تا صنایع کشور بتوانند بدون دغدغه و در بستری کاملاً شفاف، برق مورد نیاز خطوط تولید خود را خریداری و تأمین کنند.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به ایجاد بسترهای معاملاتی جدید و کارآمد تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش‌های صورت‌گرفته، هم‌اکنون زیرساخت‌های بورس انرژی به طور کامل مهیاست و در حال حاضر، ظرفیتی بالغ بر ۵۰۰ مگاوات برق برای صنایع در «تابلو سبز» (ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر) و «تابلو آزاد» آماده خرید است. برنامه‌ریزی ما به گونه‌ای است که به طور مستمر و روزانه این ظرفیت‌ها را تقویت کنیم تا صنایع بزرگ و کوچک کشور در فصول مختلف با کمبود انرژی روبرو نشوند.

رجبی مشهدی با تأکید بر نقش محوری بخش خصوصی در توسعه این مدل معاملاتی افزود: پشتوانه اصلی این عرضه ۵۰۰ مگاواتی در تابلوهای سبز و آزاد بورس انرژی، سرمایه‌گذاران توانمند بخش خصوصی هستند. وزارت نیرو با اتخاذ رویکرد حمایتی به دنبال باز کردن مسیر و توسعه میدان فعالیت برای این تلاشگران عرصه تولید انرژی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما مصمم هستیم حداکثر ظرفیت ممکن در بخش تولید برق را در اختیار بخش صنعت کشور قرار دهیم تا چرخ کسب و کار کشور روان‌تر از همیشه به حرکت رو به جلوی خود ادامه دهد. همچنین به صورت همزمان به دنبال خلق جذابیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق، به ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر (تابلو سبز) و نیروگاه‌های خصوصی (تابلو آزاد) هستیم تا امکان تأمین برق پایدار صنایع بیش از پیش فراهم شود و قطعاً با هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی و رونق این بازارها، نه تنها چرخ صنایع با شتاب بیشتری خواهد چرخید، بلکه گامی بلند برای رفع کامل و ریشه‌ای ناترازی برق در شبکه سراسری کشور برداشته خواهد شد.