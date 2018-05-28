به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، وزارت نفت پس از دریافت مصوبه هیئت دولت در اردیبهشت‌ماه امسال که صادرات هرگونه قیر (به جز قیرمعدنی و قیرصادراتی از محل ورودموقت) را منوط به موافقت وزارت نفت اعلام کرده بود، تدوین سازوکارهایی برای این مهم را در دستور کار قرار داده که به‌زودی برای ابلاغ، نهایی می‌شود.

بر این اساس، وزارت نفت به صورت کتبی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که صادرات قیر تا اواخر خردادماه طبق روال گذشته ادامه می‌یابد و پس از آن، بر اساس دستورعمل به ۲ صورت انجام خواهد شد.

نخست؛ قیر حاصل از خرید وکیوم باتوم از طریق بورس کالا از سوی شرکت‌های قیرساز از شرکت‌های پالایش نفت طبق روال گذشته ادامه می‌یابد و مجوز آن نیز از سوی بورس صادر خواهد شد.

وکیوم باتوم ماده اولیه تولید قیر است که از ته مانده برج تقطیر در خلأ پالایشگاه‌های نفت گرفته می‌شود.

دوم؛ با توجه به این که وزارت نفت بر اساس قانون مکلف به توزیع وکیوم باتوم رایگان است و آن را به صورت حواله در اختیار سازمان‌های اعلام شده در قانون بودجه قرار می‌دهد، وزارت نفت در خصوص اعطای مجوز صادرات به سهمی از قیر تولیدی از وکیوم باتوم رایگان که به عنوان کارمزد در اختیار شرکت‌های قیرساز قرار می‌گیرد، تصمیم‌گیری خواهد کرد.

دریافت مجوز صادرات قیر از آن رو به وزارت نفت سپرده شده است که شرکت ملی نفت ایران مطابق قانون بودجه موظف است سهم بیشتر وکیوم باتوم تولیدی کشور را با منابع در اختیار خود خریداری و آن را به صورت رایگان در اختیار سازمان‌های ذی‌نفع قرار دهد.

بر اساس برآوردها، تولید قیر کشور حدود ۵ میلیون تن است و وزارت نفت بر اساس قانون مکلف است معادل حداکثر ۴ میلیون تن وکیوم باتوم را تا سقف مبلغی ۳ هزار میلیارد تومان به نهادهای مصرح در قانون تحویل دهد.‎