به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در دهمین روز از ماه مبارک رمضان در جلسه تفسیر قرآن کریم مسجد امام خمینی (ره) با اشاره به داستان قوم شعیب در سوره «شعرا» اظهار کرد: به قوم حضرت شعیب (ع) اصحاب «اِیکه» می‌گفتند و این قوم نیز پیامبر خود را تکذیب کردند.

امام جمعه قزوین بیان کرد: این پیامبر الهی به قوم خود فرمود من امانت دین، حق و اخلاق را برای شما آورده‌ام، حرمت خدا را نگه دارید و سخنان مرا اطاعت کنید و گمان نکنید من برای مسائل دنیوی برای هدایت شما تلاش می‌کنم و از شما اجر و پاداشی می‌خواهم.

وی افزود: در این سوره شاهدیم که هر دردی که خداوند در داستان پیامبران برای ما یادآوری می‌کند در واقع گرفتاری‌های امروز جامعه ما را نشان می‌دهد، بت پرستی، ظلم، ستم، جنایت، کبر و همجنس‌گرایی از معضلات قوم‌های مختلف بود که عاقبت این اقوام درس عبرتی برای همه ماست.

این مفسر قرآن و نهج البلاغه ادامه داد: گویا همه بدی‌ها و ناهنجاری‌هایی که امت‌های گذشته داشتند امروز در میان دشمنان دین جمع شده و همه خوبی‌های امت‌های قبل نیز در پیروان پیامبر اسلام (ص) جمع شده است.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه کم فروشی از جمله عادات زشت قوم حضرت شعیب (ع) بود، ابراز کرد: در آیات سوره شعرا آمده است پیمانه و ترازو را رعایت کنید و به دیگران خسارت وارد نکنید و متاع مردم را کم نگیرید و نعمت‌های خدا را بزرگ ببینید و اگر بی دقتی کنید شما مفسد خواهید شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با بیان اینکه سه کلمه فسق، فساد و افساد باهم تفاوت دارد، تصریح کرد: خداوند منافقین را فاسق می‌داند زیرا از پوشش ایمان بیرون آمده‌اند، این منافقان در درجه بعدی هم فاسد و هم مفسد معرفی شده‌اند.

آیت‌الله عابدینی عنوان کرد: قرآن کم فروشان را مفسد می‌داند. خداوند منافقان را ابتدا فاسق بعد فاسد و در نهایت مفسد معرفی می‌کند اما کم فروشان را از ابتدا مفسد می‌گوید.

وی بیان کرد: حضرت شعیب(ع) به قوم خود گفت، تقوای الهی را رعایت کنید اما قومش در پاسخ هدایت این پیامبر الهی گفتند تو ساحر هستی؛ امروز هم شاهدیم زمانی که سخنان قرآن، نهج‌البلاغه و کلام ائمه اطهار (ع) بیان می‌شود برخی‌ها به جای شنیدن سخن حق، گوینده را جناحی و سیاسی معرفی می‌کنند.

این مفسر قرآن و نهج‌البلاغه افزود: قوم شعیب به او گفتند تو فردی مثل ما هستی و به دروغ خود را از طرف خدا معرفی می‌کنی و اگر راست می‌گویی عذابی از آسمان برای ما بیاور تا ما نابود شویم، با ادامه تکذیب این پیامبر الهی، عذاب بزرگی بر آنها نازل شد و همه آنها را نابود کرد.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: در حدیثی آمده اگر فحشا و منکر در جامعه‌ای رواج یابد نتیجه آن مرگ و میر زیاد است، هیچ قومی میزان و ترازو را رعایت نکرد جز اینکه به قحطی و گرفتاری دچار شد، هیچ قومی عهد و پیمان نشکست جز اینکه خداوند بدترین حاکمان را بر آنها مسلط کرد، هیچ جامعه‌ای در قضاوت وارد ظلم نشد جز اینکه قتل و کشتار در آن جامعه رواج پیدا کرد، هیچ قومی زکات را کنار نگذاشت، جز اینکه خداوند دشمن آنها را بر ایشان مسلط کرد.