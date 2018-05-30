به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، کیانوش عیاری درباره آخرین مراحل تولید این اثر تلویزیونی اظهار کرد: هر چند در ماه مبارک رمضان هستیم ولی همه گروه بازیگر و پشت صحنه در تلاشیم تا کار به موقع به اتمام برسد و به امید خدا به زودی پروسه تولید سریال به نیمه راه خواهد رسید.

این کارگردان ادامه داد: خوشبختانه در مسیر تولید این سریال بد شانسی نیاوردیم یعنی اینکه خدایی ناکرده برای بازیگران اتفاقی بیفتند یا بیمار شوند و تقریبا با شرایط خوبی کار را ادامه می دهیم.

عیاری عنوان کرد: کماکان در لوکیشن اصلی خانه در حال تصویربرداری هستیم، جایی که داستان اختلاف و درگیری دو خانواده خلیلی و پوردورانی بر سر مالکیت منزل در حال ضبط است.

کارگردان سریال «روزگار قریب» تصریح کرد: تا ۲ هفته آینده فیلمبرداری در لوکیشن خانه به اتمام خواهد رسید و به لوکیشن جدیدی حوالی امامزاده یحیی که منزل خانواده پوردورانی هاست، می رویم.

وی همچنین گفت: در کنار کار ضبط در لوکیشن منزل، تصاویر خارجی و خیابانی هم گرفته می شود. تاکنون ۷۵۰ دقیقه فیلمبرداری مفید گرفته ایم که همزمان هم راف کات ها و هم تدوین همزمان در حال انجام و بخش قابل توجهی از سریال تدوین شده است.

عیاری درباره اضافه شدن سعید آقاخانی به عنوان بازیگر جدید و ماجرای رفتن به گرجستان هم تصریح کرد: سعید آقاخانی به علت مشغله کاری نتوانست به این مجموعه اضافه شود و ماجرای حضور و تصویربرداری بخش هایی از سریال در گرجستان هم به دلیل مسایل مالی کنسل شد.

عیاری در پایان عنوان کرد: امروز ۹ خرداد بچه ها تعطیل بودند و به امید خدا از فردا دهم خرداد تصویربرداری در لوکیشن اصلی پیگیری می شود.

سریال «۸۷ متر» به تهیه کنندگی و کارگردانی کیانوش عیاری کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما است که در ۴۰ قسمت ۴۵ دقیقه ای در حال تولید است.