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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ برای برخی خانوارهای گلستانی اعمال نشد

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ برای برخی خانوارهای گلستانی اعمال نشد

گرگان-مدیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گلستان ازاعمال نشدن افزایش اعتبار کالابرگ برای برخی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی خبر داد و گفت:این افراد باید به سامانه «دولت من» مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب هلاکو اظهار کرد: از ۱۵ مهرماه، اعتبار کالابرگ خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به میزان ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته و این اعتبار برای بخشی از مشمولان اعمال شده است.

وی افزود: با وجود اجرای این طرح، برخی از خانوارهای تحت پوشش این دو نهاد حمایتی هنوز افزایش اعتبار خود را دریافت نکرده‌اند؛ ازاین‌رو، افرادی که پیامک اطلاع‌رسانی دریافت کرده‌اند، می‌توانند برای پیگیری وضعیت اعتبار خود به سامانه «دولت من» مراجعه کنند.

مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با اشاره به ارسال پیامک برای سایر خانوارها نیز اظهار کرد: افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیستند، اما پیامک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دریافت کرده‌اند، می‌توانند با ورود به همین سامانه، اطلاعات و درخواست خود را ثبت کنند.

هلاکو خاطرنشان کرد: در مرحله فعلی، افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته شده است و سایر خانوارها نیز می‌توانند اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند تا در صورت اجرای مراحل بعدی طرح برای گروه‌های مشمول، وضعیت آن‌ها قابل بررسی باشد.

کد مطلب 6976086

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    • محمد بنده IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
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