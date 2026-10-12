تشریح برنامه های سالروز به آتش‌ کشیدن مسجد جامع کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انجم‌شعاع، دوشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه تاریخی ۲۴ مهر در مبارزات مردم کرمان و پیروزی انقلاب اسلامی گفت: ۲۴ مهر یکی از روزهای شاخص در تاریخ انقلاب اسلامی و مبارزات مردم کرمان است که نقش مهمی در شتاب‌بخشیدن به روند پیروزی انقلاب داشت.

وی افزود: در روز ۲۴ مهر سال ۱۳۵۷، به دعوت روحانیت کرمان، اجتماع بزرگی به مناسبت گرامیداشت چهلم شهدای ۱۷ شهریور میدان ژاله تهران برگزار شد که با حضور گسترده مردم همراه بود.

وی ادامه داد: این اجتماع با حمله نیروهای حکومت پهلوی مواجه شد و در جریان این حمله، تعدادی از مردم مجروح شدند و دو نفر از جمله شهید باقدرت و شهید یزدان‌شناس به شهادت رسیدند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان با بیان اینکه همه‌ ساله مراسم بزرگداشت این واقعه برگزار می‌شود، گفت: امسال نیز برنامه‌های متنوعی به مناسبت سالروز ۲۴ مهر در شهر کرمان پیش‌بینی شده است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مراسم محوری بزرگداشت این روز و یادواره شهدای واقعه ۲۴ مهر اشاره کرد.

وی ادامه داد: این مراسم روز پنجشنبه ۲۳ مهر، ساعت ۱۸ در مسجد جامع کرمان برگزار می‌شود و رونمایی از کتاب «تاریخچه مسجد جامع کرمان» نیز از بخش‌های آن خواهد بود که بخشی از این کتاب به رویدادها و وقایع ۲۴ مهر اختصاص دارد.

انجم‌شعاع، با اشاره به دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده بیان کرد: مراسم گلباران مزار و تجدید میثاق با شهید باقدرت نیز روز شنبه ۲۵ مهر، ساعت ۸:۳۰ صبح در محل دفن پیکر این شهید عزیز برگزار خواهد شد.

وی از برگزاری برنامه‌های روایتگری برای دانش‌آموزان خبر داد و گفت: از ۲۵ تا ۲۹ مهر، دانش‌آموزان در قالب برنامه‌های گروهی در مسجد جامع کرمان حضور پیدا می‌کنند و با وقایع تاریخی ۲۴ مهر آشنا می‌شوند.

وی افزود: این برنامه به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت و سالاری، نویسنده کتاب «تاریخچه مسجد جامع کرمان»، روایتگری این رویدادها را بر عهده خواهد داشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان همچنین از اجرای برنامه‌های ویژه در مدارس این استان خبر داد و افزود: صبحگاه مدارس سراسر استان کرمان در روز شنبه ۲۵ مهر با اجرای برنامه‌های ویژه مرتبط با واقعه ۲۴ مهر همراه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: پخش زنده برنامه تلویزیونی از مسجد جامع کرمان در روز ۲۳ مهر، تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در ایام بزرگداشت و همچنین اجرای برنامه‌های تبلیغاتی، اطلاع‌رسانی و فضاسازی محیطی از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده برای گرامیداشت این مناسبت است.

انجم‌شعاع، در پایان با دعوت از مردم شهیدپرور و انقلابی کرمان برای حضور در مراسم بزرگداشت ۲۴ مهر و یادواره شهدای این واقعه تأکید کرد: امیدواریم مردم استان کرمان با حضور فعال در این برنامه‌ها، بار دیگر یاد و خاطره شهدای این روز تاریخی را گرامی بدارند.