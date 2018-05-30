دومین پوستر سریال «سر دلبران» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سریال «سر دلبران» به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی از اولین شب ماه مبارک رمضان روی آنتن شبکه یک سیما رفته است و هم زمان با پخش قسمت چهاردهم این مجموعه، دومین پوستر آن با طرحی از «خانه طراحان انقلاب اسلامی» رونمایی شد.

«سر دلبران» روایتی اجتماعی درباره مسجد و نقشِ محوری آن دارد. تلاش می‌شود با ترسیم فضای روابط اجتماعی یک محله، روی نقش مسجد و امام جماعت در رتق و فتق مشکلات روزمره مردم تمرکز شود. یکی از ویژگی‌های این سریال تاکید بر واقعی بودن شخصیت‌های نقش آفرین در اثر است که به همین جهت در نگارش فیلمنامه، برای طیف متعددی از افراد شخصیت پردازی شده است.

برزو ارجمند در این سریال در قامت یک روحانی ایفای نقش می کند که برای سکونت به همراه خانواده اش وارد محله جدیدی شده و به تبع وقایعی که در آن جا روی می دهد، به حل مشکلات ساکنان محله می پردازد.

محمد کاسبی، فرهاد قائمیان، اسماعیل محرابی، برزو ارجمند، متین السادات ستوده، جعفر دهقان، کامران تفتی، جهانبخش سلطانی، شهین تسلیمی، شهرام عبدلی، رابعه مدنی، بهاره افشاری، رضا توکلی، محمد الهی، مختار سائقی، افسانه کمالی، فاطمه شکری، نصرت میر عظیمی، حسام حسنی بازیگران «سر دلبران» هستند.

مجری طرح این سریال «موسسه فرهنگی هنری وصف صبا» است و هر شب ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک سیما پخش می شود.