امام حسن(ع) پاسبان مظلوم و غریب اسلام بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجواد عاشوری صبح پنجشنبه در آیین جشن میلاد حضرت امام حسن مجتبی(ع) در حسینیه امام زین العابدین(ع) شهر بردخون اظهار داشت: حضرت امام حسن(ع) شخصیتی خاص داشت و برای اسلام همه چیز خود را فدا کرد، به گونه ای که سه مرتبه همه دارایی خود را به فقرا داد و ۲۵ بار پیاده به زیارت خانه خدارفت.

وی با اشاره به اینکه امام حسن بدترین توهین ها را به جان خرید، افزود: با همه بدرفتاری ها و اهانت ها به آن امام بزرگوار، باز دشمنان زبان به تمجید و تجلیل آن حضرت می گشودند چرا که زندگی امام حسن(ع) سرشار از صداقت و پاکی بود.

عاشوری اضافه کرد: امام حسن(ع) همواره به یاد مرگ و روز قیامت گریه می کرد و در مسیر حق و عدالت گام برمی داشت و عاقبت مظلومانه در خانه خود به شهادت رسید و نامش جاودانه شد که شایسته است ما نیز در مسیر اهلبیت گام برداریم.

امام جمعه موقت بردخون ابراز داشت: دوران حیات امام حسن مجتبی(ع) و مقایسه زندگی آن حضرت با سایر ائمه اطهار(ع) تفاوت‌هایی داشت که یکی از آنها موضوع غربت عجیب و صلح با معاویه است؛ صلحی که قهرمانانه‌ترین نرمش تاریخ است که با توجه به شرایط زمانی و مکانی آن عصر به وجود آمد.

در ادامه علی واعظ مداح اهلبیت(ع) به مولودی خوانی پرداخت و پس از شعرخوانی مجیدعابدی، از دست اندرکاران و خادمان حسینیه تجلیل شد و در پایان به قید قرعه هدایایی به شرکت کنندگان اهداء شد.

این مراسم با حضور مسئولان بخش و علاقمندان و مشتاقان حضرت امام حسن مجتبی(ع) طبق سنت هرساله در حسینیه امام زین العابدین بردخون برگزار شد.