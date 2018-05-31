بصیرت و هوشیاری برای حفاظت از مرزها افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح پنج شنبه در جمع فرماندهان نیروی انتظامی استان اظهار اشت: آگاهی و اطلاعات شرط اولیه هر کاری بوده به گونه ای که اگر کارها همراه با اطلاع و آگاهی نباشد، هرگز به نتیجه نمی رسد.

وی با تأکید بر اینکه اطلاعات در هر امری یک پایه است، خطاب به نیروهای انتظامی و نظامی گفت: در کار شما نیز اطلاعات پایه و اساس کار بوده و هر چه این اطلاعات به روزتر و جدیدتر باشد، موفقیت بیشتر است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: حفاظت و حراست در همه جوامع وجود دارد اما در برخی از جوامع حفاظت به معنی پاسداری و حراست از شکم های قارون ها و فرعون های زمان است.

عبادی با بیان اینکه مرزبانی نیز در هر جامعه و کشور وجود دارد اما تنها به معنی حفاظت از مرزهای خاکی نیست، عنوان داشت: ساکنین خاک مهم است که چه مسئله ای دارند، در برخی از جوامع مرزها منافع، شکم، زور و قدرت آن ها است.

وی خطاب به مرزداران جمهوری اسلامی ایران گفت: اما مرز شما مرز اندیشه، عقیده، الهی، انسانی و ارزش بوده و این خاک سرزمین ارزش ها، غیرت، ناموس و دین است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه شما نیروهای امنیتی و نظامی باید به ارزش کار، مرز و اطلاعات خود ببالید، بیان داشت: در شرایط آخر الزمانی ارزش کار شما چندین برابر است چراکه مرزهای انسانی، الهی، غیرت و ناموس لحظه به لحظه تهدید می شود و به همان اندازه باید آگاهی ها، هوشیاری ها و بصیرت ها برای حفظ این مرزها صد چندان شود.

عبادی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران مسئله تازه ای نبود بلکه در اخبار آخر الزمان به این انقلاب اشاره شده بود، افزود: وقتی این انقلاب رخ داد که جهان به دو قسمت شرق و غرب تقسیم شده بوده و ابرقدرت های شرق و غرب حرف اول را می زدند و بقیه با چشم بسته دنبال آن ها حرکت می کردند.

وی ادامه داد: در دنیای ظلم و کفر امرو، انقلاب اسلامی ایران راه عدل، حق، انسانیت و میدان آزمایش است و کسانی که در این آزمایش ثابت قدم بمانند ارزششان از مسلمانان بعد از حضور حضرت مهدی(عج) بالاتر خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت کار نیروهای نظامی و امنیتی، گفت: شما حافظ این نظام هستید، مرزهای شما که مرزبانی می کنید مرزهای اندیشه، عقیده، دین، ناموس و غیرت است.

عبادی اضافه کرد: از نظر ظاهری با همه نیروهای نظامی در همه دنیا مشترک بوده اما از نظر درونی با آن ها بسیار متفاوت هستید، بنابراین جایگاه شما جایگاه بسیار رفیع و ارزشمند است.