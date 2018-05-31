به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله حیدری پیش از ظهر پنجشنبه در آیین معارفه خود بابیان اینکه اجرای طرح گفتمان سازی نوین در راستای افزایش دانش مردم یکی از اقدامات در دستور کار اداره کل بهزیستی استان البرز خواهد بود، اظهار کرد: اداره بهزیستی یکی از دستگاه‌های عمل‌گرا است که در راستای بهبود وضعیت و توسعه جامعه می‌کوشد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت ورود رهبر معظم انقلاب اسلامی مسائل اجتماعی باهدف بررسی و رسیدگی به چالش‌ها، تأکید کرد: این مهم نشان از وجود چالش‌های فراوانی در حوزه فرهنگی و اجتماعی است که باید برای کاهش آن با دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف مانند قضائیه همکاری لازم صورت گیرد.

مدیرکل بهزیستی استان البرز نهادسازی اجتماعی را از جمله برنامه‌های اداره کل بهزیستی استان در آینده نزدیک اعلام کرد و گفت: همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد از اهمیت بالایی برخوردار است به همین منظور این مهم در دستور کار قرار دارد.

حیدری با اشاره به مهاجرپذیر بودن البرز بر لزوم اجرای طرح‌های مدون برای پذیرش قومیت‌ها و کاهش حاشیه‌نشینی تأکید کرد و افزود: اولویت دولت کاهش فقر، حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی است برای تحقق این مهم از کمک‌های مردمی بهره خواهیم گرفت.

وی بابیان اینکه برون‌سپاری حوزه توان‌بخشی و غربالگری اعتیاد در دستور کار قرار دارد، گفت: با این اقدام می‌توانیم موجب افزایش اشتغال شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش بیات نژاد مدیرکل سابق بهزیستی استان البرز به سمت مدیرکل اداره بهزیستی استان تهران منصوب شد.