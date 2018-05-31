به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد میرعمادی در جلسه برنامهریزی برگزاری مراسم احیای شبهای قدر در لرستان در سخنانی با تأکید بر اینکه فلسفه روزه چیزی جزء کسب تقوا نیست اظهار داشت: در ماه رمضان میخواهیم که به تقوا برسیم و نتیجه تقوا درک شبهای قدر است.
استقبال جوانان از مراسم احیای شبهای قدر
وی بابیان اینکه نتیجه تقوا درک عظمت شبهای قدر است عنوان کرد: فضیلت شبهای قدر بر کسی پوشیده نیست و در قرآن نیز به عظمت شبهای قدر اشارهشده است.
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد بابیان اینکه شب قدر، شب نزول قرآن بوده و روح لیلهالقدر شخص معصوم است عنوان کرد: عظمت شب قدر بر این است که افراد همزمان با امام زمام(عج) مشغول عبادت میشوند.
آیتالله میرعمادی بابیان اینکه در شب قدر قطرهها متصل به دریا میشود و ارزش پیدا میکنند ادامه داد: در مراسم شبهای قدر شاهد استقبال عمومی مردم، متدین، مؤمنان و بهخصوص جوانان هستیم.
وی با اشاره به اینکه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با حضور جوانان در مراسم معنوی اعتکاف و احیای شبهای قدر تصریح کرد: جوانان در مراسم احیای شبهای قدر جلوههای معنویت را به نمایش میگذارند.
مراسم معنوی احیای شبهای قدر موجب سلامت جامعه میشود
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد در ادامه سخنان خود با تأکید بر ضرورت برنامهریزی برای برگزاری مراسم احیای شبهای قدر در استان گفت: در این رابطه باید برنامههای جذاب، معرفتی و بصیرتی برگزار شود چراکه در این صورت بهره بیشتری از شبهای قدر برده میشود.
آیتالله میرعمادی با تأکید بر اینکه شب قدر، شب بالا بردن معرفت و بصیرت است بیان داشت: در این شب فرصت فراهم میشود تا حق را از باطل تشخیص دهیم و در این رابطه ستاد برگزاری مراسم احیای شبهای قدر در استان تشکیلشده است.
وی با تأکید بر برگزاری منظم مراسم احیای شبهای قدر در استان تصریح کرد: در این راستا باید فرصتی فراهم شود تا مردم از معنویت شبهای قدر استفاده کنند چراکه جامعه نیاز به معنویت دارد و خانوادهها و جوانان نیازمند به معنویت هستند.
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد تأکید کرد: برگزاری مراسم معنوی احیای شبهای قدر موجب سلامت جامعه میشود.
اوج بندگی و عبودیت خدا در شبهای قدر است
آیتالله میرعمادی با تأکید بر اینکه اوج بندگی و عبودیت خدا در شبهای قدر است افزود: روزی یک سال انسانها در شبهای قدر تعیین میشود و مردم در این شبهای روزی معنوی یک سال خود را میگیرند.
وی با تأکید بر اینکه باید بستری فراهم شود تا مردم و بهخصوص جوانان از فضیلت شبهای قدر بهرهمند شوند ادامه داد: لازمه تحقق این امر نیز داشتن برنامههای منسجم و جذاب بوده تا موجب معرفت بخشی و بصیرت افزایی جامعه شود.
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد در ادامه سخنان خود با تأکید بر ضرورت تأمین امنیت مراسم احیای شبهای قدر در استان توسط نیروی انتظامی و نیروهای سپاه گفت: همچنین باید ماشین آتشنشانی در محل برگزاری این مراسم وجود داشته باشد.
آیتالله میرعمادی با تأکید بر پیشبینی اتوبوس برای جابجایی مردم و حضور آنها در این مراسم معنوی تصریح کرد: نصب بنر، پذیرایی، تکمیل روشنایی برق، پیشبینی تانکرهای آبرسانی، آمبولانس، آمادهسازی جایگاه و همچنین دعوت از سخنران و مداح و پخش مستقیم مراسم شبهای قدر بهصورت مستقیم از صداوسیمای مرکز لرستان نیز باید صورت گیرد.
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