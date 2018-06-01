قطع آب بر روی مردم گناه است/ لزوم تقویت وحدت برای موفقیت نظام

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی در خطبه های نمازجمعه این هفته بندر دیر با تأکید بر لزوم پاسداری از اندیشه های امام اظهار داشت: تکریم وتجلیل از امام خمینی(ره) یک وظیفه دینی، سیاسی، اعتقادی و عاطفی است.

وی با بیان اینکه امروز حرکت در خط امام راحل جز با پیروی از منویات مقام معظم رهبری ممکن نیست، افزود: مقام معظم رهبری همواره در مقابل امواج سهمگین و تحریم ها و تهدیدهای دشمنان با تدابیر حکیمانه خود کشتی انقلاب را به ساحل نجات رسانیده اند.

امام جمعه دیر با بیان اینکه در موقعیت کنونی باید انسجام و اتحاد خود را حفظ کنیم بیان کرد: البته گاهی اوقات برخی افراد در مسئله برجام بی انصافی کرده و آن را صد در صد مطابق نظر رهبری و رهنمودهای ایشان می دانند در حالی که این حرف درست نیست.

وی با تقدیر از تلاش های تیم هسته‌ای ایران در مذاکرات گفت: باید پذیرفت که خواسته رهبری در برجام محقق نشد.

حسینی بیان کرد: امسال با توجه به کشتار وحشیانه اخیر مردم فلسطین و اهانت ترامپ به مسلمانان ازطریق انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف باید حضور پرشوری در راهپیمایی روز قدس داشته باشیم.

وی با اشاره به ایام شهادت امام علی(ع) و شب های قدر خاطرنشان کرد: اگر عدالت علوی در تمامی زمینه ها در جامعه جاری شود چالش ها و مشکلات کنونی را نخواهیم داشت.

خطیب جمعه دیر افزود: نگاه مولای متقیان علی(ع) به حکومت خدمتگزاری به مردم بود که مسوولان ما نیز باید این دیدگاه را داشته باشند.

حسینی عنوان کرد: شب های قدر سراسر معنویت و رحمت الهی است و باید از این فرصت در راستای خودسازی خود بهره ببریم.

وی در رابطه با جشن گلریزان برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد گفت: کمک به این افراد مانع از فروپاشی کانون خانواده ها و کاهش آسیب های اجتماعی می شود.

امام جمعه دیر درباره هفته ملی بدون دخانیات تأکید کرد: مصرف مواد دخانی مانند سیگار و قلیان انواع سرطان ها و بیماری های قلبی و عروقی را بدنبال دارد.

حسینی گفت: قطع آب بر روی مردم در شب های ماه رمضان گناه کبیره است و اداره آب با توزیع عادلانه این مایه حیاتی رضایت مردم را جلب کند.

انتخاب رهبر انقلاب اسلامی دشمنان را ناامید کرد

حجت الاسلام سیدحسین رکنی حسینی در خطبه های این هفته نماز با توصیه خود و نمازگزاران به تقوای الهی و تسلیت سالروز ارتحال امام راحل(ره)، اظهار داشت: حضرت امام راحل ویژگی های خاصی داشت که استقامت و پایداری، اعتقاد قلبی به تأییدات غیبی خداوند، پرهیز از کاخ نشینی و توصیه مسئولان به دوری از تشریفات و تجملات و ایمان راسخ و عملی به خداوند از جمله این خصوصیات بود.

وی با اشاره به لیالی قدر و تأکید بر بهره مندی از فضایل این شبها و گرامیداشت ضربت خوردن امام علی(ع) و سالروز شهادت مولا علی(ع)، افزود: انتخاب رهبری انقلاب اسلامی در سال ۶۸ پس از ارتحال امام راحل توسط مجلس خبرگان رهبری باعث ناامیدی بدخواهان نظام شد.

رکنی حسینی اضافه کرد: پس از ۳۰ سال از رهبری های حضرت آیت الله خامنه ای با مدیریت بی نظیر ایشان و تدابیر هوشمندانه بحران های سخت و دشواری را پشت سرگذاشتیم و از توطئه های بزرگی عبور کردیم.

امام جمعه بردخون با بیان اینکه مهم ترین عامل پیروزی انقلاب اسلامی وحدت و انسجام ملت و تبعیت از امام راحل بود، تصریح کرد: دولت و ملت وظیفه دارند از مقام معظم رهبری اطاعت کنند و اختلاف سلیقه ها را کنار بگذارند و در مسیر جناح بازی و تسویه حساب شخصی حرکت نکنند.

خطیب جمعه بردخون ابراز داشت: بزرگ ترین خطر برای انقلاب اسلامی اختلاف و چنددستگی است و راه مقابله با توطئه های دشمنان وحدت و انسجام بین همه گروه ها و جناح ها است و می توان با همدلی و هم زبانی و اطاعت از رهبری معظم موانع و مشکلات را پشت سرگذاشت.

وی با انتقاد از برخی که به دنبال اهداف شخصی و اختلاف افکنی هستند، گفت: اختلاف و تفرقه بزرگ ترین کمک به دشمن است که اگر می خواهیم عزت و امنیت و اقتدار نظام اسلامی حفظ شود از اختلافات بپرهیزیم و در پرتو رهبری های مقام معظم رهبری حرکت کنیم.