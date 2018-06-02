۴ کافی شاپ و قهوه خانه غیرمجاز در یزد پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رضا رضایی اظهار داشت: با توجه به گزارش‌های واصله مبنی بر فعالیت قهوه خانه های غیرمجاز تا پاسی از شب در سطح شهر یزد، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی با اشاره به هماهنگی قضایی و اخذ مجوز لازم در این زمینه افزود: ماموران در یک اقدام برنامه ریزی شده از ۳۵ واحد صنفی مربوطه بازدید و چهار قهوه خانه و کافی شاپ غیرمجاز و متخلف را پلمب کردند.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان یزد افزود: این واحدهای صنفی زمینه نارضایتی شهروندان را فراهم و برخی نیز دارای شاکی بودند.

رضایی از شهروندان خواست تا در صورت اطلاع از فعالیت غیرمجاز قهوه خانه یا کافی شاپ ها در سطح شهر، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به اطلاع پلیس برسانند.