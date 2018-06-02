آغاز طرح توزیع ماهیانه بسته های مواد غذایی به خانوارهای نیازمند

حجت الاسلام مجتبی خمیدی درگفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مهمترین رسالت های اداره اوقاف و امور خیریه انجام اقدامات نیکوکارانه در زمینه های مختلف است.

وی افزود: طی برنامه ریزی های به عمل آورده تلاش می کنیم تا از این پس، جنبه و رسالت مهم امور خیریه این اداره بیش از پیش نمود پیدا کند که در همین راستا تلاش داریم تا از این پس به صورت ماهیانه بسته های موادغذایی شامل اقلام ضروری از جمله برنج، گوشت ، روغن و... را به خانواده های نیازمند و بی بضاعت در سطح شهرستان اهدا کنیم.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دزفول با بیان اینکه اولین مرحله از توزیع این بسته های غذایی در ماه مبارک رمضان اجرا خواهد شد، گفت: مقرر شده که این بسته های موادغذایی هر ماه از سوی یک بقعه متبرکه یا یکی از موقوفات شهرستان و در واقع از محل درآمدهای آنها، هر کدام به ارزش یک میلیون ریال به خانوارهای نیازمند اهدا شوند.

حجت الاسلام خمیدی تصریح کرد: در راستای انجام این کار طی چند روز گذشته تحقیقات لازم برای شناسایی این خانواده های نیازمند انجام و اولویت بندی ها نیز صورت پذیرفته است؛ ضمن اینکه هر ماه بر اساس نیازسنجی ها بر تعداد بسته های موادغذایی افزوده می شود.

حجت الاسلام خمیدی در پایان گفت: خیرانی که تمایل دارند ما را در این مسیر نیک همراهی کنند، می توانند با مراجعه به اداره اوقاف دزفول آمادگی خود را در جهت اهدای کمک های نقدی و غیرنقدی اعلام کنند تا با مشارکت این افراد در این مسیر پر از خیر و برکت بتوانیم خدمات رسانی بیشتر و بهتری به نیازمندان داشته باشیم.