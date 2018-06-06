«سند ۲۰۳۰» تکرار تجربه اندلس است/ تبدیل فضای مجازی به بلایی بزرگ

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی بامداد چهارشنبه در مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مدرسه امام موسی کاظم (ع) با اشاره به روایتی از حضرت علی(ع) اظهار داشت: امام علی(ع) با نگاه زیبا، دنیا را محل تجارت بندگان خدا معرفی می‌کنند.

وی با اشاره به دقیق‌الحساب بودن خداوند متعال، افزود: انسان‌ها با دقت به دنیا متوجه بسیاری از حقائق می‌شوند چرا که جهان هستی همانند یک دانشگاه برای انسان‌ها است، در این دنیا هر روز شاهد اکتشافات جدیدی هستیم که بیانگر عظیم بودن خالق این جهان است.

استاد سطوح عالی حوزه با بیان اینکه در بدن انسان‌ها هزاران معجزه وجود دارد، خاطرنشان کرد: جهان هستی دارالموعظه و پر از پند و اندرز است که با دقت در این موعظه‌ها به عظمت خالق هستی پی می‌بریم.

وی با اشاره به روایتی از حضرت علی(ع) در خصوص اینکه باید از دنیا برای سعادت در آخرت استفاده کنیم، ادامه داد: در ‌کاخ‌های پادشاهان موعظه‌های بسیار زیادی وجود دارد چرا که نشان می‌دهد از همه ثروت و جلال و جبروت پادشاهان تنها اشیای آن‌ها باقی‌مانده است.

آیت‎الله مکارم شیرازی با بیان اینکه مؤمنان نباید دنیا را بر آخرت ترجیح دهند، گفت: یک ساعت از دنیا به آخرت ترجیح دارد چرا که دنیا دارالحسرت است، افرادی که در دنیا کار خوب و ثواب انجام داده‌اند حسرت می‌خوردند که چرا که آن کارها را بیشتر انجام نداده‌اند و افرادی که گناه کرده‌اند نیز حسرت می‌خوردند که چرا کار نیک انجام نداده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه شب‌های قدر بیان کرد: قطره‌ای اشک در شب‌های قدر دریاهای آتش را خاموش‌ و توبه واقعی یک شخص در این شب، گناهان بسیاری از مردم را پاک می‌کند، باید از فرصت‌ و سرمایه شب‌های قدر استفاده کنیم زیرا در آخرت دیگر شب قدری وجود ندارد که بخواهیم گناهان خود را پاک کنیم.

دشمن برای جوانان دام پهن کرده‌ است

مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه دشمن برای جوانان و نوجوانان دام پهن کرده‌ است، گفت: خانواده‌ها باید به فکر و مراقب جوانان باشند زیرا جوانان در خط مقدم همه صحنه‌ها حضور دارند و دشمنان نیز به همین دلیل برای جوانان برنامه دارند و می‌خواهند عقاید آنان را سست کنند.

وی با اشاره به اتفاقات تأسف برانگیزی که در یکی از مدارس تهران رخ داد، گفت: فضای مجازی به بلایی بزرگ تبدیل شده است و در همین اتفاق مدرسه تهران نیز مشخص شد که آن شخص کارهای غیر اخلاقی را در فضای مجازی دیده و یاد گرفته بود اما با این وجود، متأسفانه همچنان برخی از مدیران و مسئولان کشور می‌گویند که نمی‌توانیم از فضای مجازی صرف نظر کنیم.

آیت‌الله مکارم شیرازی با بیان اینکه یکی از محصولات فضای مجازی اتفاقات و آشوب‌های کازرون بود، گفت: بدون تردید اگر به دادگاه‌های خانواده برویم متوجه می‌شویم که ریشه بسیاری از مشکلات زوجین و طلاق‌ها فضای مجازی است و جای سوال دارد که چرا برخی همه این مفاسد رو می‌بینند و اقدامی نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه فضای مجازی سالم، خوب است، افزود: فضای مجازی باید علوم، دانش‌ها، تفریحات سالم و ... را تأمین کند نه اینکه در اختیار صهیونیست‌ها و مملو از توهین به معصومین، مفاسد اخلافی، آشوب‌های سیاسی و ... باشد.

جوانان تاریخ اندلس را بخوانند

استاد برجسته حوزه علمیه قم با بیان اینکه جوانان باید به فکر خودشان باشند، عنوان کرد: جوانان باید به این نکته توجه داشته باشند که دشمن می‌خواهد نیروی آن‌ها را هدر بدهد و پیشنهاد می‌کنم جوانان تاریخ اندلس را بخوانند.

وی ادامه داد: اندلس بخشی از کشور اسپانیا است که مسلمانان در آن سکونت داشتند و در حال پیشرفت و پیشروی در کشورهای مختلف بودند اما مسیحیان با یک نقشه و سرمایه‌گذاری بر روی جوانان در مقابل مسلمانان ایستادند، مسیحیان شراب مجانی در اختیار جوانان قرار دادند و روابط دختر و پسر را رواج دادند و به همین صورت مسلمانان را شکست دادند.

این مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه جوانان ما نباید اجازه دهند تجربه اندلس تکرار شود، گفت: سند ۲۰۳۰، فضای مجازی و رسانه‌های فاسد تکرار تجربه اندلس است و تنها راه نجات حرکت در سایه تعلیمات و آموزه‌های اسلامی و قرآنی است.

وی در پایان با بیان اینکه نهج‌البلاغه شامل همه سخنان حضرت علی(ع) نیست، گفت: گفته‌های صحابه پیامبر(ص) به اندازه یک خط از نهج‌البلاغه نیست و ما افتخار می‌کنیم که پیرو امامی هستیم که فرمان ایشان به مالک اشتر از سخنان تمام صحابه پیامبر(ص) برتر است.