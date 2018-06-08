۱۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۲۰

خطیب جمعه شادگان:

روز قدس روز دفاع از مستضعفان و ارزش های اسلامی است

شادگان - خطیب جمعه شادگان با بیان اینکه روز قدس، نماد همبستگی اسلامی است، گفت: روز جهانی قدس، روز دفاع از مستضعفان و ارزش های اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید مجید شرفی درخطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه شادگان که درمحل مسجد حضرت امیر المومنین (ع) این شهر برگزار شد، با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: تقوا بهترین و ارزشمندترین لباس برای زینت معنوی انسان است و از نشانه‌های افراد متدین و مقرب درگاه الهی است.

وی با اشاره به سالروزجهانی قدس، گفت: روز قدس روز اسلام و روز فریادخواهی مسلمانان در دفاع و حمایت از مردم مظلوم فلسطین بوده و فرصت مغتنمی برای نمایش خشم و انزجار مسلمانان جهان از آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی است.

وی، روز قدس را یادگار بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) خواند و افزود: این روز را باید از نعمت های بزرگ الهی برای ملت خود بدانیم و خدا را بابت آن شکرگذار باشیم.

حجت اسلام شرفی در فراز دیگری از خطبه های خود با اشاره به در پیش بودن عید سعید فطر، اظهار کرد: در روزهای کوتاه باقیمانده ماه مبارک رمضان بتوانیم از معنویات این ماه برخوردار و به معنای واقعی کلمه مورد عنایت حضرت باریتعالی قرار بگیریم.

وی عیدفطر را یک همایش الهی و نماز عید را مظهر اتحاد و همبستگی مسلمانان دانست و افزود: ماه رمضان ماه رحمت، برکت، آمرزش گناهان و ماه تزکیه نفس و خودسازی است و عید فطر نیز جشن خودسازی شمرده می شود.

خطیب جمعه شادگان درپایان گفت: عید فطر روز پاداش گرفتن روزه داران و مومنان از درگاه خداوند متعال است.

