  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۲۷

پوتین: کره شمالی آماده همکاری سازنده است

رئیس جمهوری روسیه در آستانه دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی از آمادگی پیونگ‎یانگ برای همکاری سازنده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که میهمان شی جینپینگ همتای چینی خود است، اعلام کرد کره شمالی در تماسهای اخیر بر آمادگی پیونگ‌یانگ درراستای همکاری سازنده تاکید کرده است.

وی افزود: روسیه و چین به صلح و ثبات شبه‌جزیره کره علاقمند هستند.

گفتنی است پوتین از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای سفر به روسیه دعوت کرده است. دیداری که احتمالا در ماه سپتامبر مسیر خواهد شد.

این درحالی است که وی در بازه زمانی ۲ تا ۴ تیر میزبان مون جائه این رئیس جمهوری کره جنوبی برای بررسی اوضاع شبه‌جزیره کره خواهد بود.

اظهارات پوتین در آستانه دیدار روز ۲۲ خرداد رهبران آمریکا و کره شمالی ایراد شد.

کد خبر 4315515
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها