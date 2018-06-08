پوتین: کره شمالی آماده همکاری سازنده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که میهمان شی جینپینگ همتای چینی خود است، اعلام کرد کره شمالی در تماس‌های اخیر بر آمادگی پیونگ‌یانگ درراستای همکاری سازنده تاکید کرده است.

وی افزود: روسیه و چین به صلح و ثبات شبه‌جزیره کره علاقمند هستند.

گفتنی است پوتین از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای سفر به روسیه دعوت کرده است. دیداری که احتمالا در ماه سپتامبر مسیر خواهد شد.

این درحالی است که وی در بازه زمانی ۲ تا ۴ تیر میزبان مون جائه این رئیس جمهوری کره جنوبی برای بررسی اوضاع شبه‌جزیره کره خواهد بود.

اظهارات پوتین در آستانه دیدار روز ۲۲ خرداد رهبران آمریکا و کره شمالی ایراد شد.