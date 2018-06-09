سازمان غذا و داروی آمریکا برنج طلایی را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، سازمان غذا و داروی آمریکا با صدور بیانیه ای برنج طلایی را تایید کرد؛ برنج طلایی، محصول تراریخته ای است که کارتنوئید های پیش ماده تولید ویتامین آ در آن تولید شده است.

طبق این بیانیه ارزیابی های ایمنی و تغذیه ای برنج طلایی تراریخته که توسط موسسه بین‎المللی تحقیقات برنج انجام شده مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا است.

تائیدیه سازمان غذا و داروی آمریکا، سومین تاییدیه صادر شده برای ارزیابی های برای برنج طلایی تراریخته است. پیش از این در فوریه و مارس سال جاری میلادی نیز استرالیا و کانادا ارزیابی های انجام شده را تایید کرده بودند.

رئیس موسسه بین المللی تحقیقات برنج در این باره گفت: هرتاییدیه ای که برای برنج طلایی صادر می شود، ما را یک قدم به هدفمان که در اختیار قرار دادن برنج طلایی برای نیازمندان است نزدیک تر می کند.

وی افزود: استانداردهای دقیقی برای بررسی صحت نتایج حاصل از ارزیابی ایمنی و سلامت برنج طلایی در سازمان غذا و داروی آمریکا و سایر مراجع معتبر وجود دارد که می تواند به عنوان الگویی مناسب به کار گرفته شود.

تاییدیه های صادر شده برای برنج طلایی مطابق با استانداردهای مراجع معتبر بین المللی از جمله سازمان جهانی بهداشت (WHO)، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO)، سازمان توسعه همکاری های اقتصادی(OECD) و کمیسیون کدکس آلیمنتاریوس بوده است.

کمبود ویتامین A همچنان یک مشکل فراگیر بهداشت عمومی در سراسر جهان است. طبق برآورد سازمان جهانی بهداشت در کنار کودکان زیر ۵ سال، تعداد قابل توجهی از زنان باردار و شیرده از کمبود ویتامین آ رنج می برند.

مصرف برنج طلایی یک روش مکمل خوراکی برای مبارزه با کمبود ویتامین آ است که ۳۰ تا ۵۰ درصد از نیاز افراد به ویتامین آ را تامین می کند.