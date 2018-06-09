رقابت های کشتی آزاد و فرنگی پیشکسوتان کردستان در مریوان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کشتی آزاد و فرنگی پیشکسوتان کردستان به منظور مشخص شدن نفرات برتر در پیکارهای کشوری روز جمعه ۱۸ خردادماه به میزبانی مریوان برگزار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در خصوص برگزاری این دوره از مسابقات اظهار داشت: در این مسابقات ورزشکارانی پیشکسوت از شهرستان های سنندج، سقز، بانه، قروه، مریوان، کامیاران، دیواندره و بیجار حضور داشتند.

حامد جولایی افزود: ۷۰ کشتی گیر در پنج گروه سنی اوزان مختلف در دو رشته آزاد و فرنگی در سالن ۱۲۰۰ نفره مجموعه ورزشی زاگرس مریوان بر روی تشک رفتند و با هم به رقابت پرداختند.

وی گفت: نفرات برتر این مسابقات در رقابت های کشتی آزاد و فرنگی پیشکسوتان کشور که به میزبانی استان داوطلب برگزار می شود، شرکت خواهند کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان عنوان کرد: خوشبختانه استان کردستان در رشته ورزشی کشتی وضعیت خوبی دارد و انتظار می رود که بتوانیم از ظرفیت های این رشته به بهترین شکل استفاده کنیم.