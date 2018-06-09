هتک حرمت مومن هتک حرمت خداست

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسمی در لیالی قدر و شهادت امیرالمومنین (ع) در مرکز اسلامی شهر ژوهانسبورگ بزرگترین شهر آفریقای جنوبی با سخنرانی حجت الاسلام مختاری رییس دانشگاه مذاهب اسلامی و مسئول موسسه بین المللی عروةالوثقی به زبان انگلیسی برگزار شد.

در این مراسم که جمعی از مسلمانان شرکت داشتند، حجت الاسلام مختاری در مورد فضائل اهل بیت (ع) به ویژه مناقب امیرالمومنین (ع) وحدت و اخوت بین مسلمانان مباحثی را مطرح نمود.

وی در ابتدا با اشاره به این که امیرالمومنین (ع) مورد توجه خاص پیامبر(ص) قرار داشت و او کسی بود که از طفولیت در کنار پیامبر حضور داشت، امام علی (ع) در جنگ ها خصوصا جنگ هایی که پیامبر حضور داشت، غیر از جنگ تبوک که به دستور پیامبر برای اداره امور جامعه در مدینه ماند، شرکت داشت.

مختاری در ادامه سخنرانی به توضیح حدیثی مبنی بر اینکه هیچ وقت امیرالمومنین (ع) جدای از پیامبر(ص) نبود، پرداخت و گفت: پیامبر اکرم (ص) در بارۀ فضیلت امیرالمومنین (ع) فرمود: علی مع الحق و الحق مع علی؛ حقیقت را با علی (ع) می توان شناخت.

رییس دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: بر اساس حدیث ثقلین پیامبر مکرم اسلام توصیه ای به امت مسلمان کرده است که قرآن و اهل بیت در کنار هم می توانند انسان را به رستگار ی و فلاح ابدی برسانند. جاودانگی و بقای انسان، پویایی و ارتقای روحی انسان، وابسته به تمسک و توجه به قرآن و اهل بیت (ع) است و نمی توان گفت قرآن به تنهایی برای رستگاری انسان ها کافی است و نیاز به اهل بیت نیست. چرا که این ایده اشتباه است؛ چون اهل بیت (ع) مفسران واقعی قرآن و راسخان در علم هستند. اهل بیت آشنا با مفاهیم و معارف قرآن هستند و براساس عصمت و علوم اعطایی که خداوند به آنها اعطا کرده است، آنها با رمز و راز وحی آشنا هستند.

وی با بیان اینکه همه مسلمانان بر این باورند که عنایت به قرآن و اهل بیت (ع) انسان را به رستگاری می رساند، گفت: در حقیقت اهل بیت(ع) اختصاص به شیعه ندارد، بلکه عموم مسلمانان اعتقاد راسخ به فضائل، عظمت، منزلت و شئونات همه سویۀ اهل بیت (ع) دارند.

این استاد سطوح عالی حوزه و دانشگاه افزود: اگر در کنار قرآن، توجه و عنایت بیشتری به اهل بیت(ع) شود، مسلماً جامعه مسیری را طی خواهد کرد که دچار اختلاف و انحراف نمی گردد.

مختاری با اشاره به این که خداوند متعال پنج حرم در روی زمین قرار داده است که حرمت و احترام آنها لازم است، گفت: پیامبر(ص)، قرآن، کعبه، اهل بیت (ع) و مومنین حرم خدا روی زمین هستند و بایستی احترام آنها حفظ شود. با توجه به این حدیث شریف، مومنین باید به یکدیگر احترام بگذارند. مبادا رفتار مومنین باعث هتک حرمت و بی آبرویی مومن دیگری شود. هتک حرمت مومن هتک حرمت خداست و باعث خشم و غضب خدا خواهد شد؛ از این رو در شب قدر باید تلاش کرد تا احترام برادران و خواهران مومن خود را حفظ نمود.

دکتر مختاری در بخش پایانی سخنرانی خود که به زبان انگلیسی ارائه شد، گفت: شب قدر این تعالیم را به ما می آموزد که براساس حدیث شریف «انما المومنون اخوة»، باید احترام تمام کسانی که به خدا و پیامبر اعتقاد دارند، نگه داشته شود و همچنین وحدت و اخوت بین مسلمانان حفظ شود.