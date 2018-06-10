روایت فتح به پیاده روی اربعین می پردازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی روایت فتح، گروه مستند روایت فتح ۳ مستند کوتاه با موضوع حضور کاروان های خدمت رسان به زائران، در دست تولید دارد.

کارگردانی این ۳ مستند را حمیدرضا حیدری بر عهده دارد که در آن کوشیده تا به زوایای تازه ای از این مراسم حماسی و عقیدتی بپردازد.

کاروانی که با عکس های شهدا در این مراسم حضور پیدا کرده بود، کاروان «جای پای یار» که مسیر زوار را نظافت می کرد و «کاروان پزشک» که با پرچم های «انا طبیب» در مسیر های پیاده روی، خدمات پزشکی ارائه می دادند، سوژه های این ۳ مستند است.

حمیدرضا حیدری پیش از این، فانوس بخش «تاریخ معاصر» جشنواره فیلم «عمار» سال ۱۳۹۶، را برای مستند «اولین برخورد» از آن خود کرده بود.