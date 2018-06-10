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۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۴

روایت فتح به پیاده روی اربعین می پردازد

روایت فتح به پیاده روی اربعین می پردازد

گروه مستند روایت فتح، ۳ مستند کوتاه با موضوع پیاده روی اربعین در دست تولید دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی روایت فتح، گروه مستند روایت فتح ۳ مستند کوتاه با موضوع حضور کاروان های خدمت رسان به زائران، در دست تولید دارد.

کارگردانی این ۳ مستند را حمیدرضا حیدری بر عهده دارد که در آن کوشیده تا به زوایای تازه ای از این مراسم حماسی و عقیدتی بپردازد.

کاروانی که با  عکس های شهدا در این مراسم حضور پیدا کرده بود، کاروان «جای پای یار» که مسیر زوار را نظافت می کرد و «کاروان پزشک» که با پرچم های «انا طبیب» در مسیر های پیاده روی، خدمات پزشکی ارائه می دادند، سوژه های این ۳ مستند است.

حمیدرضا حیدری پیش از این، فانوس بخش «تاریخ معاصر» جشنواره فیلم «عمار» سال ۱۳۹۶، را برای مستند «اولین برخورد» از آن خود کرده بود.

کد مطلب 4317101
فریبرز دارایی

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