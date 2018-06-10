ناوگان حمل و نقل دریایی جزیره خارگ تقویت شد/ الحاق شناور تندرو

محمود رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افزایش ظرفیت و ناوگان حمل و نقل دریایی یکی ازمباحث مهم در حوزه تردد دریایی جزیره خارگ بوده که از ابتدای حضور پیگیری افزایش ظرفیت این ناوگان بوده ایم و هم اکنون به یک نقطه اطمینان دست یافته ایم .

وی افزود: حمایت از بخش خصوصی یکی از موارد مهم مد نظر دولت تدبیر و امید بوده است و در تلاش هستیم که شرایط یکسان برای تمامی شرکت های خصوصی که تمایل حضور در جزیره خارگ دارند را فراهم کنیم.

نماینده عالی دولت تصریح کرد: هم اکنون سه شناور در مسیر دریایی خارگ – گناوه- خارگ در حال تردد هستند که ظرفیت ۲۷۳ نفر در هر مسیر را دارند، همچنین در مسیر بوشهر ظرفیت ۳۰۹ نفر که هم اکنون یک شناور برای تعمیرات اساسی به داک رفته است.

رضایی گفت: امروز یک شناور تندرو با ظرفیت ۱۷۲ نفر در مسیر بوشهر به ظرفیت ناوگان حمل و نقل دریایی جزیره خارگ با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی جزیره خارگ اضافه شد.