کاهش محسوس لغو سفرهای دریایی خارگ؛ افزایش چشمگیر مسافران

محمدرضا دشتیزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دوره زمانی اسفند ۱۴۰۳ تا پایان مرداد ۱۴۰۴ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، شاخصهای تردد دریایی جزیره خارگ روندی رو به بهبود داشته است.
وی افزود: در مسیر خارگ – گناوه، کنسلیهای ناشی از اخطاریههای هواشناسی از ۱۰۰ مورد به ۴۳ مورد کاهش یافته که معادل ۵۷ درصد بهبود است و در مسیر خارگ – بوشهر نیز از ۱۰۳ مورد به ۲۷ مورد رسیده که بیانگر ۷۴ درصد کاهش میباشد. همچنین کنسلیهای ناشی از نقص فنی در مسیر خارگ – بوشهر از ۷۰ مورد به ۲۳ مورد کاهش یافته و ۶۷ درصد بهبود را نشان میدهد؛ هرچند در مسیر خارگ – گناوه، ۱۳ مورد کنسلی فنی ثبت شده که در سال گذشته وجود نداشت.
مدیر عملیات عمومی خارگ با اشاره به افزایش سفرهای انجامشده بیان کرد: در همین مدت، تعداد سفرهای دریایی در مسیر خارگ – گناوه از ۲۸۹ سفر به ۳۰۹ سفر افزایش یافته که معادل ۷ درصد رشد است. در مسیر خارگ – بوشهر نیز تعداد سفرها از ۱۹۳ مورد به ۳۴۵ مورد رسیده که نشاندهنده ۷۹ درصد رشد است.
دشتیزاده ادامه داد: آمار جابهجایی مسافران نیز رشد قابلتوجهی را نشان میدهد؛ بهطوری که در مسیر گناوه از ۳۹ هزار و ۲۶۳ نفر به ۵۳ هزار و ۳۰۹ نفر رسیده و ۳۶ درصد افزایش داشته است. در مسیر بوشهر نیز تعداد مسافران از ۲۳ هزار و ۸۳۱ نفر به ۶۱ هزار و ۸۷۷ نفر افزایش یافته که جهشی ۱۶۰ درصدی را نشان میدهد. این آمارها بیانگر افزایش تعداد تردد شناورها در ششماهه نخست سال و همچنین رشد تقاضای سفر از سوی شهروندان است.
وی کاهش کنسلیها بر اساس اخطاریههای جوی و نقص فنی را حاصل تقویت هماهنگی با سازمان هواشناسی، انجام تعمیرات پیشگیرانه و افزایش نظارت فنی بر شناورها دانست و گفت: این اقدامات منجر به افزایش اعتماد عمومی و ثبات بیشتر در ترددهای دریایی جزیره خارگ شده است.
مدیر عملیات عمومی خارگ در پایان تأکید کرد: با وجود بهبود شاخصها، ارتقای ایمنی سفرها و کاهش کنسلیهای فنی همچنان در دستور کار قرار دارد.
