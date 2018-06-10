طرح توسعه روستایی و عشایری در ایلام تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر امروز در در جلسه تکریم و معارفه مدیران روابط عمومی استانداری و دفتر امور روستایی ایلام اظهار داشت: تکمیل طرح توسعه روستایی و عشایر که یک هدفگذاری درست و اصولی است در کنار فعالیت های عمرانی در روستاها باید ادامه یابد.



معاون عمرانی استاندار ایلام مقوله اشتغال در روستاها را حائز اهمیت دانست و گفت: اگر به مسئله اشتغال جوانان روستا توجه نشود این امر در نهایت منجر به مهاجرت روستاییان به شهرها خواهد شد.

وی ادامه داد: همه این جابه جایی ها و پست ها فقط تغییر عناوین و اتاق هاست و یکپارچگی و همدلی بین نیروها باید برقرار باشد.

کرمی بیان کرد: با این تغییرات مدیریتی در استان شاهد رشد و پیشرفت در جنبه های مختلف استان باشیم و با تلفیق منابع و ثروت های خدادادی و نیروی انسانی توانمند نظاره گر اثربخشی مجموعه اداری برای حرکت به سمت توسعه شویم.

محمد نوذری معاون سیاسی، امنیتی استانداری ایلام نیز عنوان کرد: این ایام به نام مولای متقیان امام علی (ع) است که اسوه ی عدالت و آزادی بود و سکوت و خانه نشینی ایشان نتیجه استقرار عدالتش بود و ان شاء الله بتوانیم همه رهرو آن امام بزرگ باشیم.

وی ادامه داد: امروز برخی با سیاه نمایی به دنبال تضعیف دولت هستند اما آنها باید بدانند که دولت تدبیر وامید بر اصول و برنامه های خود مصمم است و با قاطعیت راه خود را ادامه می دهد.

معاون سیاسی استاندار ایلام گریزی به قضیه برجام زد و گفت: زمانی برخی کشور را در ذیل ۷ منشور سازمان ملل قرار دادند و کشور را تا آستانه جنگ بردند امروز بیش از همه طلبکارند!