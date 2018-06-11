استقبال مردم اصفهان از پیش دبستانی ها بیشتر از مهدهای کودک است

مجتبی ناجی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خانواده ها برای ثبت نام بچه های ۵ تا ۶ ساله خود در پیش دبستانی بیشتر رغبت دارند تا اینکه کودکان خود در این سنین را به مهدکودک ها بسپارند.

وی بیان داشت: در حال حاضر نزدیک به ۷۶۰ مهد کودک در سطح استان اصفهان داریم که حدود ۳۵ هزار کودک را پذیرش می‌کنند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی اصفهان با اشاره به اینکه ظرفیت مهدهای کودک خالی است اما با این وجود محدودیتی برای دادن مجوز برای تاسیس مهد کودک نداریم، تصریح کرد: امروز با تعداد بالایی از مهدکودک ها مواجهیم.

وی از ایجاد مراکز رفاهی کودک و خانواده برای نگهداری شیرخوارگان تا خردسالان یعنی (زیر سه سال) خبر داد و گفت: در حال حاضر دو مرکز در این زمینه ایجاد شده و بهترین زمینه برای سرمایه گذاری و مشارکت مردمی برای توسعه بیشتر این مراکز است.

ناجی در پاسخ به این سوال که از بدو تولد تا سه سالگی که حساسترین دوران کودکی است و باید مادر در کنار کودک باشد چون آثار روانی بالایی در پی دارد، ایجاد این مراکز چه توجیهی خواهد داشت، گفت: این نگاه یک نگاه سنتی است و در نگاه امروزی یک مادر نمی تواند ۲۴ ساعت شبانه روز را به بچه داری بگذراند. همانطور که در اسلام نیز کودک را به دایه می سپردند و حتی یک مادر باید به ازای شیر دادن پول دریافت کند و هیچ وظیفه ای برای شیر دادن به فرزند خود ندارد.

وی بیان داشت: در زمانی تنها زنان شاغل اقدام به سپردن کودکان خود به مهدهای کودک می کردند و در نگاه امروزی مادران برای رشد شناختی، عاطفی، روانی، حرکتی، اجتماعی و تربیتی لازم است که کودکان خود را از وابستگی و دلبستگی صرف به مادر جدا و به این مراکز بسپارند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی اصفهان در این خصوص که با توجه به حساسیت رشد کودک از بدو تولد تا سه سالگی که دوران شکل گیری نوزاد است از چه مربیان متخصصی استفاده شده است، گفت: تلاش شده که از افراد با مدرک لیسانس علوم تربیتی و مشاوره و غیره برای این مراکز استفاده کنیم و همچنین دوره های آموزشی شناخت کودک را نیز برای آنها برگزار می کنیم.

وی ادامه داد: ما حدود ۲۲۰ هزار کودک زیر سه سال داریم که خانواده ها صبر می کنند بعد از سه سال آنها را به مهدکودک ها بسپارند و امروز تلاش کردیم با ایجاد مراکز رفاهی مادر و کودک، بچه های در این سنین را نیز پوشش دهیم.

ناجی بیان داشت: امروز ۱۴ درصد از خانواده ها زیر بار بچه دار شدن نمی‌روند و ۴۰ درصد خانواده‌ها تنها یک فرزند دارند چون این دیدگاه را دارند که فرزندداری یک وظیفه سخت و طاقت فرسا است که ما با ایجاد این مراکز تلاش کردیم فراغ بال بیشتری برای مادران ایجاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه بیشترین شکایات خانواده ها از تعرفه های مهدکودک ها بوده است و کمتر به خاطر روش تربیتی است، اضافه کرد: در شهر اصفهان شش بازرس از سوی بهزیستی روی مهدهای کودک نظارت می کنند و در شهرستان ها یک بازرس به صورت دوره ای فعالیت دارد اما باید خانواده ها بدانند که نظارت بر مراکز از خانواده ها سلب مسئولیت نمی کند و اینکه به صرف داشتن تابلو و مجوز از سوی یک مرکز، می توانند با خیال راحت کودک خود را به آنها بسپارند یک تفکر اشتباه است بلکه با نظارت های خود می توانند به ارتقا کیفی و پاسخگویی مسئولین مهدکودک ها کمک کنند.