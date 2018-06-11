ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج/مه گرفتگی در محورهای شمالی

سرهنگ نادر رحمانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مه گرفتگی همراه با کاهش دید گفت: در استان مازندران (ارتفاعات محور چالوس-کرج) شاهد مه گرفتگی و کاهش دید هستیم.

وی با اشاره به وضعیت ترافیکی نیز گفت: ترافیک نیمه سنگین در باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین(از پل استاندارد تا پل فردیس) و باند جنوبی آزادراه تهران-کرج(از پل فردیس تا پل کلاک) گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا در خاتمه گفت: سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.