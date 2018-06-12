به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود، ظهر سه شنبه در حاشیه آیین معارفه کادر فنی تیم بسکتبال شهرداری گرگان، در جمع خبرنگاران استان، اظهار کرد: بعد از جلسات متعدد، اعضاء اصلی تیم مدیریتی شهرداری گرگان انتخاب شدند.

دادبود با بیان این که حمیدرضا کلاسنگیانی، به عنوان سرمربی و اسدالله کبیر به عنوان مدیر فنی تیم معارفه شدند، گفت: همچنین هیئت مدیره‌ای برای باشگاه انتخاب و حسین تجری به عنوان مدیرعامل منصوب شد.

وی افزود: پیش بینی ما این است که با استفاده از ظرفیت مجموعه شهرداری در حوزه بسکتبال و مجموعه شهر گرگان چه پیشکسوتان و چه جوانان و حمایت‌های استاندار و شورای شهر اتفاقات خوبی برای بسکتبال بیفتد.

دادبود گفت: برای تسریع در روند کار تمام اختیارات چه در بخش مالی و چه اجریی را به هیئت مدیره تفویض کردم تا تصمیم گیری در مورد تیم را انجام دهند.

وی اظهار کرد: بودجه دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی برای تیم در نظر گرفته شده و ما از هم اکنون جذب اسپانسر را شروع کردیم و با توجه به محدودیت‌های بودجه در سال ۹۷، امیدواریم بخشی از هزینه‌های تیم را از این محل تأمین کنیم.

دادبود در پاسخ به این سؤال که آیا در ادامه ممکن است شهرداری بودجه تیم را افزایش دهد، پاسخ داد: برنامه‌ای برای افزایش بودجه نداریم و به کادر فنی تأکید شده که در قالب همین مبلغ فعالیت خود را شروع کنند.