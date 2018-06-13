رییس هیات انتخاب جشنواره فیلم سلامت منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره فیلم سلامت، شهرام رفیعیفر طی حکمی از سوی محمد کیاسالار دبیر سومین جشنواره فیلم سلامت به عنوان رییس هیات انتخاب این جشنواره منصوب شد.
رفیعیفر در دومین جشنواره فیلم سلامت نیز به عنوان یکی از اعضای هیأت داوران بخش سینمایی فعالیت داشته است.
بر اساس فراخوان منتشر شده توسط دبیرخانه جشنواره، پنج بخش سومین جشنواره فیلم سلامت را فیلمهای سینمایی (بیش از ۷۰ دقیقه)، مستند (از ۱۵ تا ۷۰ دقیقه)، کوتاه (حداکثر ۳۰ دقیقه)، برنامههای تلویزیونی (حداکثر ۹۰ دقیقه) و دانشجویی (از ۳ تا ۳۰ دقیقه) تشکیل میدهد که در این بخشها سه جایزه (تندیس جشنواره و دیپلم افتخار) به همراه جایزه نقدی اهدا میشود.
۲۰ تیر ماه به عنوان آخرین مهلت ثبتنام و ارسال آثار اعلام شده است.
سومین جشنواره فیلم سلامت به دبیری محمد کیاسالار شهریور امسال برگزار خواهد شد.
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