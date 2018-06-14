جایزه قلم پینتر ۲۰۱۸ برنده خود را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگلیش‌پن، چیماماندا نِگوزی آدیچی نویسنده شهیر اهل نیجریه برنده امسال جایزه قلم پینتر (PEN Pinter) است. او جایزه خود را طی مراسمی عمومی که عصر روز سه‌شنبه نهم اکتبر در کتابخانه ملی بریتانیا برگزار می‌شود، دریافت و یک سخنرانی ایراد خواهد کرد.

این نویسنده توسط داوران امسال انتخاب شد که مسئولیت هدایت آن‌ها را فیلیپ سندز، رییس انگلیش‌پن بر عهده داشت. از دیگر داوران عضو هیاتی که او را انتخاب کردند می‌توان از آنتونیا فریزر تاریخدان، بیوگرافی‌نویس و بیوه هارولد پینتر، الکس کلارک نویسنده و منتقد، اینوآ الامز شاعر، فیلمنامه‌نویس و اجراکننده و مارین فریلی، رییس هیات امنای انگلیش‌پن نام برد.

مارین فریلی گفت: در این عصر خودِ خصوصی‌شده و بازارسازی‌شده، چیماماندا نگوزی آدیچی آن استثنایی است که قانون را نقض می‌کند. در داستان‌های خیالی زیبا و البته همچنین در سخنرانی‌ها و مقاله‌هایش، او تحت اسارت و محدودیت طبقه‌بندی‌های دیگران قرار نمی‌گیرد. او درکی خاص از جنسیت، نژاد و نابرابری جهانی دارد و ما را در عبور از درهای گردان سیاست‌های هویت به سوی آزادی هدایت می‌کند.

خود این نویسنده اهل نیجریه گفت: من همیشه استعداد، شجاعت و تعهد خالص هارولد پینتر نسبت به گفتن حقیقت را تحسین می‌کردم و افتخار می‌کنم که جایزه‌ای به نام او به من اهدا می‌شود.

جایزه قلم پینتر در سال ۲۰۰۹ توسط سازمان خیریه انگلیش‌پن تاسیس شد که به یاد و خاطره این نمایشنامه‌نویس برنده جایزه نوبل، در راستای دفاع از آزادی بیان و ترفیع ادبیات تلاش می‌کند.

آنتونیا فریزر، بیوه پینتر گفت: من این دهمین دوره جایزه قلم پینتر را با شوقی مضاعف خوش‌آمد می‌گویم. نه تنها چیماماندا نگوزی آدیچی نویسنده‌ای فوق‌العاده و گیراست، بلکه در خود همان کیفیت‌هایی از شجاعت و صداقت را به نمایش می‌گذارد که هارولد بسیار به آن‌ها علاقه داشت.

طی مراسم اهدای جوایز، چیماماندا برنده‌ای مشترک را انتخاب می‌کند که جایزه بین‌المللی «نویسنده شجاعت» ۲۰۱۸ را دریافت خواهد کرد. این برنده یک نویسنده بین‌المللی خواهد بود که در زمینه دفاع از آزادی بیان فعال است و اغلب خود و آزادی‌اش را در معرض خطر قرار می‌دهد. جایزه قلم پینتر سال ۲۰۱۷ به مایکل لانگلی شاعر رسید. مارگارت آتوود و جیمز فنتون دریافت‌کنندگان جایزه قلم پینتر در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ بودند.