تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور منجر به رونق اقتصاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آقاپور علیشاهی ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران، بی ثباتی بازار سکه و ارز را ناشی از افزایش بی ساقبه قیمت دانست اظهار داشت: گرانی سکه و ارز آنچنان غیرطبیعی نیست چراکه اگر هر روز بر طبل نقدینگی می دمند با توجه به این مسئله می توان افزایش بی سابقه سکه و ارز را طبیعی دید.

وی با اشاره به این که پرداخت سودهای واهی به سپرده های بانکی برای اقتصاد کشور زیان بار است، افزود: غیر از این مورد مواردی دیگری نیز وجود دارد که به بی ثباتی بازار اقتصادی لطمه می زند و آن این است که پول برای هزینه های سرسام آور نظیر یارانه نقدی، نظامی، طرح تحول نظام سلامت و پرداخت حقوق چاپ شود.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، کاهش بودجه نظامی، قطع یارانه نقدی یارانه بگیران و اخراج کارمندان را راهکار منطقی برای کاهش هزینه های کشور ندانست، گفت: کاهش هزینه های جاری کشور نیازمند ارائه راهکارهای اصولی و کارشناسی اقتصادی است.

آقاپور ادامه داد: افزایش امنیت کسب و کار در کشور و تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور با کشورهای مختلف جهان می تواند به رونق اقتصادی کشورمان منجر شود.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که ارتقای بهره وری و تقویت استحکام موقعیت تجاری کشور ضرورت دارد خاطرنشان کرد: در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور می بایست نقدینگی به بازار سوق یافته و از طرفی دیگر از خام فروشی ممانعت شود.