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۲۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۰

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:

تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور منجر به رونق اقتصاد می شود

تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور منجر به رونق اقتصاد می شود

تبریز - دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش امنیت کسب و کار در کشور و تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور با کشورهای مختلف جهان می تواند به رونق اقتصادی کشورمان منجر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آقاپور علیشاهی ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران، بی ثباتی بازار سکه و ارز را ناشی از افزایش بی ساقبه قیمت دانست اظهار داشت: گرانی سکه و ارز آنچنان غیرطبیعی نیست چراکه اگر هر روز بر طبل نقدینگی می دمند با توجه به این مسئله می توان افزایش بی سابقه سکه و ارز را طبیعی دید.

وی با اشاره به این که پرداخت سودهای واهی به سپرده های بانکی برای اقتصاد کشور زیان بار است، افزود: غیر از این مورد مواردی دیگری نیز وجود دارد که به بی ثباتی بازار اقتصادی لطمه می زند و آن این است که پول برای هزینه های سرسام آور نظیر یارانه نقدی، نظامی، طرح تحول نظام سلامت و پرداخت حقوق چاپ شود.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، کاهش بودجه نظامی، قطع یارانه نقدی یارانه بگیران و اخراج کارمندان را راهکار منطقی برای کاهش هزینه های کشور ندانست، گفت: کاهش هزینه های جاری کشور نیازمند ارائه راهکارهای اصولی و کارشناسی اقتصادی است.

آقاپور ادامه داد: افزایش امنیت کسب و کار در کشور و تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور با کشورهای مختلف جهان می تواند به رونق اقتصادی کشورمان منجر شود.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که ارتقای بهره وری و تقویت استحکام موقعیت تجاری کشور ضرورت دارد خاطرنشان کرد: در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور می بایست نقدینگی به بازار سوق یافته و از طرفی دیگر از خام فروشی ممانعت شود.

کد مطلب 4321964

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