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۲۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۰۲

گزارش خبرنگار مهر از روسیه؛

انصاریفرد: دعا می‌کنیم کی‌روش در تیم ملی ایران بماند

انصاریفرد: دعا می‌کنیم کی‌روش در تیم ملی ایران بماند

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران از فدراسیون فوتبال خواست قرارداد سرمربی این تیم را تمدید کند. وی گفت: کی‌روش مربی خارق العاده‌ای است و هنوز از او چیزهای جدیدی یاد می‌گیریم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از روسیه، کریم انصاریفرد بعد از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل مراکش در اولین بازی خود در جام جهانی روسیه از مسئولان فدراسیون فوتبال ایران درخواست کرد تا شرایط را برای ادامه همکاری با کارلوس کی روش و تمدید قرارداد این سرمربی پرتغالی فراهم کنند.

مهاجم تیم ملی ایران گفت: امیدواریم که کی روش بماند. دعا می کنیم او در تیم ملی ایران بماند زیرا او بعد از هفت سال یکی از ما شده است. کی روش تلاش کرده است که هرچیزی را به تیم ملی ایران بدهد.

انصاریفرد تاکید کرد: او لیاقت ماندن با ما را دارد و باعث افتخار تمام ایرانی هاست.

این در حالی است که کارلوس کی روش یک هفته قبل از شروع جام جهانی روسیه تاکید کرده بود که بعد از این مسابقات از تیم ملی ایران جدا خواهد شد.

انصاریفرد در ادامه تصریح کرد: ما یکی از خارق العاده ترین مربیان جهان را داریم. کی روش هفت سال در ایران بوده و در تمام این مدت از ما حمایت کرده است.

مهاجم تیم ملی خاطرنشان کرد: او برای ما جنگیده و به ما تعلیم داده است. ما هر روز از او چیزهایی را یاد گرفته ایم. مطمئنا ادامه همکاری با کی روش شانس خوبی برای ماست چرا که هنوز داریم از او یاد می گیریم. او برای ما خارق العاده است.

کد مطلب 4322099

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