  1. استانها
  2. فارس
۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۳۰

کشف طلای قاچاق در شهرستان مهر

کشف طلای قاچاق در شهرستان مهر

شیراز- فرمانده انتظامی مهر از کشف یک کیلو و ۳۶۷ سوت طلای قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۶۶۵ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا فرمانی بیان کرد: مأموران پلیس اطلاعات شهرستان مهر با اقدامات اطلاعاتی از دپو مقدار طلای قاچاق در یک منزل مسکونی مطلع شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضائی، مأموران به محل مورد نظر اعزام و  در بازرسی از آن منزل موفق شدند یک کیلو و ۳۶۷ سوت طلای قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۶۶۵ میلیون ریال کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهر با اشاره به دستگیری یک نفر متهم در این خصوص، اظهار کرد: پدیده قاچاق کالا علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور، زمینه ساز بروز سایر جرایم درجامعه است و مقابله با آن یکی از اولویت های کاری پلیس به شمار می رود.

کد مطلب 4322944

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار