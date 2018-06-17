کشف طلای قاچاق در شهرستان مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا فرمانی بیان کرد: مأموران پلیس اطلاعات شهرستان مهر با اقدامات اطلاعاتی از دپو مقدار طلای قاچاق در یک منزل مسکونی مطلع شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضائی، مأموران به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن منزل موفق شدند یک کیلو و ۳۶۷ سوت طلای قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۶۶۵ میلیون ریال کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهر با اشاره به دستگیری یک نفر متهم در این خصوص، اظهار کرد: پدیده قاچاق کالا علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور، زمینه ساز بروز سایر جرایم درجامعه است و مقابله با آن یکی از اولویت های کاری پلیس به شمار می رود.