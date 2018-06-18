ژن درمانی نخاع آسیب دیده را درمان می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیوچریسم، بررسی های محققان انگلیسی و هلندی نشان می دهد که ژن درمانی می تواند در درمان این بیماری مهلک موثر باشد و آزمایش هایی که بر روی موش ها صورت گرفته ثابت کرده موش های قطع نخاع شده بعد از دستکاری ژنتیک قادر به تکان دادن مجدد پاها و پنجه هایشان بوده اند.

وارد آمدن آسیب به نخاع افراد باعث می شود آنها کنترل تمام یا بخشی از اجزای بدن خود را از دست بدهند. علت این امر قطع ارتباط میان سلول های عصبی رشته نخاع با یکدیگر و با عضلاتی است که وظیفه کنترل آنها را بر عهده دارند.

اما از طریق ژن درمانی می توان بافت های آسیب دیده نخاع را طی مدت دو هفته احیا کرد، به گونه ای که آنها بعد از مدت مذکور توانستند از نردبان هم بالا بروند.

پژوهشگران امیدوارند از این طریق در گام اول بتوانند دست های افراد قطع نخاعی را مجددا به کار بیندازند و در آینده حتی راه رفتن این اشخاص را هم ممکن کنند. البته برای تکمیل شدن این روش درمانی بر روی انسان هنوز باید آزمایش های بیشتری انجام شود.