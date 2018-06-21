پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شکست یک بر صفر ایران برابر اسپانیا در رقابت های جام جهانی اظهار داشت: بازیکنان ایران عالی بودند، یک دفاع بسیار منطقی را انجام دادند و فرصت گلزنی به اسپانیایی‌ها را در نیمه اول ندادند. حتی یکی، دو موقعیت گل هم داشتیم که متأسفانه با بدشانسی از دست رفت.

وی تأکید کرد: در دقایق ابتدایی بازیکنان ما استرس داشتند، اما کم‌کم ترس آنها ریخت، اعتماد به نفس پیدا کرده و چند موقعیت گل را هم مقابل دروازه اسپانیا به وجود آوردند. اگر بدشانس نبودند، می‌توانستند به گل هم دست پیدا کنند.

سرمربی پیشین تیم فوتبال استقلال افزود: متأسفانه یک گل اتفاقی را دریافت کردیم و شاید اگر توپ به پای رضاییان نمی‌خورد، مهاجم اسپانیا نمی‌توانست دروازه ایران را باز کند. اما در مجموع عملکرد تیم ما مقابل اسپانیا عالی بود و توانستیم یک دفاع منطقی را مقابل این تیم انجام دهیم.

مظلومی در ادامه تصریح کرد: پس از گلی که از اسپانیا دریافت کردیم، به حمله روی آوردیم، حریف را به لاک دفاعی بردیم. یکی، دو موقعیت مسلم را از دست دادیم اما بدشانسی ما زمانی رخ داد که توپی را که وارد دروازه اسپانیا کردیم، مورد قبول قرار نگرفت. شاید اگر آن توپ را داور گل قبول می‌کرد، الان یکی از شانس‌های صعود به دور بعد بودیم.

وی گفت: با این بازی که تیم ملی ما انجام داد، می‌توانیم پرتغال را هم شکست دهیم و به دور بعد صعود کنیم اگرچه کار سختی داریم، اما شدنی است و با این وحدت و همدلی که در تیم ملی وجود دارد، صعود ما دور از دسترس نخواهد بود.

سرمربی پیشین تیم فوتبال استقلال در پایان در پاسخ به این پرسش که «بهترین بازیکن ایران مقابل اسپانیا چه کسی بود؟»، خاطرنشان کرد: به اعتقاد من همه بازیکنان خوب بودند، از جان مایه گذاشتند، بارها خود را مقابل توپ قرار داده تا دروازه‌مان باز نشود. بنابراین اعتقاد دارم که تک‌تک بازیکنان ما بهترین بودند و امیدوارم مقابل پرتغال هم همین‌طور بازی کنند.

گل اتفاقی دریافت کردیم/می‌توانیم پرتغال را شکست دهیم