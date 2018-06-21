۳۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۳۶

سیستان و بلوچستان قهرمان رقابت های ووشو دانشجویان کشور شد

زاهدان- رئیس هیات ووشو سیستان و بلوچستان گفت: رقابت های ووشو دانشجویان کشور با قهرمانی تیم سیستان و بلوچستان در زاهدان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان، عباس شیبک اظهار داشت: این دوره از رقابت های ووشو یادواره شهید «حسن عشوری» در بخش «ساندا» با حضور ۶۶ ورزشکار از ۱۹ استان کشور در قالب ۲۰ تیم در روزهای ۲۹ تا ۳۰ خرداد در زاهدان برگزار شد.

وی ادامه داد: پس از تیم سیستان و بلوچستان تیم های تهران و کردستان موفق به کسب عناوین دوم و سوم شدند.

وی افزود: نفرات برتر این دوره از رقابت های ووشو کشور تابستان امسال به رقابت های دانشجویان جهان اعزام می شوند.

رئیس هیات ووشو سیستان و بلوچستان بیان کرد: ووشو به عنوان یکی از رشته های ورزشی پرطرفدار توانسته بیش از ۳ هزار نفر را در این استان به خود جذب کند.

