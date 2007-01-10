راکتور هسته ای شماره 3 ژاپن راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، بر اساس این گزارش، راکتور شماره 3 ژاپن واقع در نیروگاه هسته ای "میهاما" با رفع مشکلات به وجود آمده از بعدازظهر روز گذشته مجددا آغاز به کار کرد.

یادآور می شود فعالیت این راکتور از آگوست سال 2004 به علت وقوع یک سانحه متوقف شده بود.

این سانحه به دلیل قطع یکی از لوله های راکتور وخروج آب جوش و بخار آب از آن به وجود آمده و در اثر آن پنج نفر کشته وشش نفر دیگر مجروح شده بودند.

گفته می شود فعالیت مجدد این راکتور در راستای سیاست ژاپن مبنی بر افزایش توان هسته ای صورت گرفته وتوسعه این فناوری به تازگی مد نظر سیاست مداران ژاپنی قرار گرفته است؛ به طوریکه چندی پیش یک گزارش خبری به نقل از یک سند داخلی در دولت ژاپن اعلام کرده بود که این کشور اخیرا امکان توسعه کلاهک هسته ای را بررسی کرده است.



بر پایه این گزارش، کارشناسان در سازمانهای دولتی به این نتیجه رسیدند که این امر برای ژاپن غیرممکن است که سلاحهای هسته ای را ظرف یک یا دو سال توسعه دهد و اینکه ساخت کلاهک هسته ای اولیه حداقل سه تا پنج سال طول می کشد.

از سوی دیگر کارشناسان همچنین برآورد کردند که ژاپن به هزینه تقریبا 1.68 تا 2.52 میلیارد دلاری و بسیج کردن چند صد مهندس برای تولید یک کلاهک هسته ای اولیه نیاز دارد.

بر اساس خلاصه این سند، کارشناسان نگفتند که آیا ژاپن باید کلاهکهای هسته ای خود را توسعه دهد .

ژاپن به عنوان تنها کشوری که هدف بمبهای اتمی قرار گرفته به مدت چندین دهه از سیاست سخت نداشتن ، توسعه ندادن و یا اجازه ندادن ساخت بمبهای هسته ای در خاک خود حمایت کرده است.