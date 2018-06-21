به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «فاتو بنسودا» (Fatou Bensouda) دادستان دیوان کیفری بین‌المللی لاهه در سخنانی از شورای امنیت سازمان ملل به دلیل ناتوانی در اتهاذ تدابیری علیه عمر البشیر انتقاد کرد.

دادستان دیوان کیفری بین‌المللی لاهه در این خصوص اعلام کرد: شورای امنیت باید تدابیری برای دستگیری عمر البشیر و محاکمه وی به اتهام ارتکاب جرایم جنگی و جنایت‌های ضدبشری در دارفور اتخاذ کند.

این در حالیست که دیوان کیفری بین المللی در سال ۲۰۰۹ حکم بازداشت وی را صادر کرده است.



حکم دیوان کیفری بین المللی علیه عمرالبشیر به سبب نسل کشی و جنایت علیه بشریت در دارفور بوده است.