تحلیل گری رسانه ها جنگ روانی دشمن را خنثی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم میرزایی نیکو پیش از ظهر پنج شنبه در همایش خانه مطبوعات شهرستان های استان تهران که در آبسرد برگزار شد، طی سخنانی گفت: امروز اتفاقاتی در حال رخ دادن است که در فضای مجازی در حال بازنشر و انتشار است و روزنامه ها و اخبار را نیز به خود اختصاص داده اند و به نظر می آید جریانی در حال شکل گرفتن می باشد.

میرزایی نیکو افزود: اگر نقد صورت بگیرد و روزنامه نقادی که مسائل و مشکلات را بتواند به صورت شفاف بیان کند و جریانی را که اکنون به ورزشگاه ها اختصاص دارد و در باره آن صحبت می شود به چه دلیلی به وجود آمده اند.

وی با اشاره به مسائل پیش آمده در منطقه و موضوع مهم تحلیل گری اشاره کرد و گفت: باید روح تحلیل گری و نقادی در اصحاب رسانه وجود داشته باشد و به مسائل منطقه حساس بود که چه موضوعی سبب شده که در برخی کشورهای منطقه مثل عراق و لبنان که ایران موجبات بسیاری از امنیت ها در این کشور ها شده اکنون مورد بی مهری قرار می گیرد و این موضوع نیاز به تحلیل و نقادی صحیح دارد، لذا باید بگوییم که جنگ روانی ایجاد شده توسط دشمن با تحلیل گری رسانه ها خنثی می شود.

جنگ ها روانی کنونی که بر علیه ایران صورت می گیرد توسط رسانه ها ایجاد می شود و ما نیز ی توانیم با همین متد و ابزار این جنگ های روانی را خنثی کنیم، اکنون شرق و غرب نمیتوانند صدای یکپارچه استقلال آزادی جمهوری اسلامی را بشنوند و رسانه باید در این زمینه یاری کند تا صدای مردم به همه غرب و شرق برسد.