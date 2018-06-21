محمدحسین خنکال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به بیاعتناییهای استاندار سمنان نسبت به مطالبات صنفی کشاورزان، تأکید کرد: ما میدانیم که دولت قبل دارای مشکلات عدیدهای بود که سالهای سال باید کارکرد تا آنها رفع شود اما چرا نباید از دولت توقع حمایت داشته باشیم؟ تا چه زمان کشاورزان باید بگویند به امید خدا و دستبهکمر بزنند تا هرسال با خسارات روبرو شوند و دولت بیاعتنایی کند؟ از زمان آمدن دکتر چاووشی بهعنوان استاندار سمنان بیش از چند ماه میگذرد هنوز به درخواست برگزاری جلسه با خانه کشاورز اجابت نکرده است ما حتی کتباً از وی درخواست کردیم، خانه کشاورز اگر مشکلات کشاورزان را برای مقام عالی دولت در استان بیان نکند پی چه کسی میکند؟
وی با طرح این پرسش که چرا همیشه بیان مطالبه با انگهای مختلف روبرو میشود، افزود: وقتی دولتمردان چنین بیاعتناییهایی میکنند چرا نباید مطالبات را بیان کرد، مگر در قانون ذکر نشده که قیمت محصولات و تولیدات کشاورزی طبق تورم سالانه باید افزایش پیدا کند، چرا این امر صورت نمیگیرد؟ آیا این اقدام غیرقانونی نیست و اگر کشاورزان روزی به اعتراض درجایی تجمع کردند با آنها برخورد نمیشود؟ مگر این خواسته بهحق نیست؟
تکلیف خسارات سرما زدگی کشاورزان معلوم شود
عضو هیئتامنای گندم کاران ایران با طرح این سوال از دولتمردان که تکلیف خسارات سرمایی که امسال کشاورزان استان سمنان و شاهرود را زمینگیر کرد، به کجا رسید؟ افزود: نامههای مختلفی مکاتبه شد اما چرا در دولت باقیمانده و در انتظار تأمین اعتبارات است؟ سال گذشته به کشاورزان اعلام شد که هرکس بیمه کشاورزی دارد، پرداختهایی شاملش میشود، آنکسی هم که تحت پوشش نیست هیچ! و در سفر اخیر آقای نجار رئیس مدیریت بحران کشور نیز گویا گفته شده خسارات تنها به کسانی پرداخت میشود که بیمه کشاورزی دارند اما این در حالی است که سازوکار بیمه در بخش کشاورزی دارای مشکلاتی پیچیده است.
خنکال بیان کرد: وقتیکه صندوق بیمه به تعهداتش عمل نمیکند و آن نیز به قانونگذاران بازمیگردد، وقتی پول به صندوق تزریق نمیشود، کشاورز رغبتی برای بیمه کردن ندارد و درنتیجه امروز به این درد دچار میشود که باغات بیمه نیستند و خسارات سرمازدگی در کار نخواهد بود، ما پیشنهاد دادهایم که اولاً تسهیلات کشاورزان که بدهکار هستند بین سه تا پنج سال تمدید شود و سود و دیرکرد آن را دولت متقبل شود، ثانیاً اگر قرار است تسهیلاتی ارائه شود، این وامها در بخش کشاورزی با سود و بهره کم و درازمدت باشد تا باغات را بتوانیم احیا کنیم.
وی با تاکید بر اینکه صندوق بیمه فایده خاصی ندارد، افزود: کشاورزی که ۱۰۰ میلیون تومان ضرر کرده پرداخت پنج میلیون تومانی آنهم متعلق به سال گذشته شاملش میشود که دردی از او دوا نمیکند، بسیار کشاورزانی هستند که بابت خسارات ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان یکمیلیون تومان دریافت کردهاند که این امر نادرست است.
جایگاه امروز کشاورز کجاست؟
عضو خانه کشاورز گفت: اگر مسئولان توقع تأمین غذا از کشاورزان رادارند آیا از خودشان میپرسند که از همین کشاورزان تا چه اندازه حمایت کردهاند؟ وقتی در شرایط تحریمها باوجود تعطیلی صنایع کشاورزی این قشر به داد کشور رسیدند مسئولان کجا بودند که قدردان کشاورز باشند؟
خنکال بیان کرد: دولت پس از ۹ ماه بلاتکلیفی، گندم را کیلویی یک هزار و ۳۰۰ تومان قیمتگذاری کرد در صورتی که ما توقع داشتیم دولت زودتر از اینها، مقوله قیمتگذاری را اعلام کند و همچنین از نمایندگان مجلس توقع داشتیم که این مطالبه را به دولتمردان برسانند، از سوی دیگر باید گفت بهای گندم تعیینشده چیزی در حد ظلم به کشاورز است.
وی بابیان اینکه کشاورزان در گذشته دارای جایگاهی بودند اما متأسفانه امروز اینگونه نیست، افزود: امروز کشاورز توان تأمین مالی مدرسه فرزندانش را نیز ندارد، مگر همه نمیگویند که کشاورزان ولینعمت هستند؟ پس حقوق کشاورزان چه میشود؟ اینها سوالاتی است که مسئولان باید به آن پاسخ دهند.
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